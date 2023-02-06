本报记者 贾平凡

图为人们在马来西亚吉隆坡一家商场观赏生肖“兔”新春装饰。

张纹综摄（新华社发）

图为兔年春节主题电车行驶在意大利罗马街头。

新华社记者 金马梦妮摄

1月14日，在法国巴黎举行的兔年生肖邮票发行仪式上，邮票设计者陈江洪展示兔年生肖纪念邮票。

新华社记者 高 静摄

图为游客在英国伦敦特拉法加广场拍摄兔子彩灯。

新华社记者 李 颖摄

2023年是中国农历癸卯兔年。在世界各地，生肖“兔”的元素随处可见，成为今年春节当之无愧的“主角”。

生肖文化是中国传统文化的重要组成部分。近年来，中国生肖文化逐渐成为全球多元文化的一道独特风景，受到世界越来越多其他族裔民众的喜爱。今年春节，中国“兔”火遍全球，正是生肖文化在世界广泛传播的生动例证。在接受本报记者采访时，几位海外华侨华人认为，生肖文化已成为联系中华儿女民族认同的一条精神纽带，也是促进中外民心相通的重要桥梁。

生肖元素琳琅满目

生肖邮票、广场彩灯、街头海报、商场装饰、剧院屏幕……兔年春节前后，中国生肖“兔”以丰富多彩的艺术形式，出现在世界多国民众的视野里。

在英国伦敦特拉法加广场，五彩缤纷的兔子彩灯和点亮“恭贺新禧2023”纳尔逊纪念柱相映成趣；在西班牙马德里狮子王剧场门口，大屏幕上滚动播放着生肖“兔”的动画短片，不远处街道上生肖“兔”海报迎风招展；在芬兰赫尔辛基市中心步行街，以兔子为主题元素的冰雕展和火红的灯笼、热闹的舞狮表演相得益彰……被琳琅满目的生肖“兔”元素包围，不仅华侨华人在异国他乡感受到了浓浓的中国“年味儿”，不少外国民众也对中国传统文化的好奇心更大了。

“今年1月中下旬，联合国邮政和美国邮政都延续了多年传统，先后发行中国农历兔年生肖纪念邮票。”提及身边的生肖“兔”元素，美国纽约和平统一促进会副会长、云南商业文化协会会长李溶直呼：“几乎随处可见！各大商场里都有醒目的兔子装饰，嘉年华活动的巡游花车上有兔子造型，不少华人和当地居民把孩子装扮成兔子形象，一些玩具商家出产了大量广受市场欢迎的兔子毛绒玩具。在美侨团华社组织了形式多样的春节庆祝活动，自然也少不了生肖‘兔’。”

最近，一条关于澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯和墨尔本华侨华人共庆春节的视频，火爆社交媒体。视频中，阿尔巴尼斯受邀参加墨尔本华侨华人主办的“2023盛世白马新春嘉年华”活动，他坐在自己的席位上，激动地向身边嘉宾展示自己带有兔子纹饰的红色领带。“阿尔巴尼斯总理是属兔的，因此非常喜欢自己的领带，逢人便要开心地‘炫耀’一番。”当天，澳大利亚京创文化传媒总裁南京京也在现场参加活动，对这一幕印象深刻：“由此可见，中国生肖文化在澳影响力非同小可。”

一段时间以来，在马来西亚马六甲州历史城区鸡场街，一尊高5.3米、宽3.3米、重280公斤的金色兔子造型吉祥物“兔圆年”引人驻足。马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄介绍，今年春节，鸡场街延续了自2012年以来的习俗，即在街头户外竖立巨型生肖吉祥物。这项竖立户外巨型生肖吉祥物的活动，早已成了每年春节鸡场街的“重头戏”，也是游客到访当地的打卡景点之一。此外，马来西亚当地华人每年也将值年的生肖元素融入到舞龙舞狮文化当中。今年的兔子造型醒狮，创意十足，深受喜爱。

“今年，德国慕尼黑街头也出现了兔子造型的彩灯。”德国慕尼黑华星艺术团团长唐志红表示，每年春节前后，德国主流媒体都会对中国值年生肖进行报道和介绍。很多德国民众对中国生肖文化很感兴趣，也知道自己出生年份的生肖。

在海外，中国生肖文化给很多华人艺术家带来创作灵感。

今年春节前后，加拿大华人艺术家张树峰异常忙碌。除了要完成在自家门口的雪雕作品，他还受蒙特利尔市政府邀请，在市政公园里完成此前预定的雪雕作品。“去年10月，蒙特利尔市政府来信，邀请我春节期间到市政公园做雪雕，市政议员亲自接我到办公室商讨方案。我首先想到的就是做雪雕兔子，因为2023年是中国农历兔年。当时，市政府也欣然同意我提出的方案。”最终，张树峰在市政公园做了两只大雪雕兔子，同时在家门口也做了一尊雪雕母子兔。“之后，蒙特利尔市政公园举办了狂欢活动，盛况空前。市长亲自前来祝贺，加拿大主流媒体以及网络媒体都对活动进行采访报道。雪雕兔子尤为‘抢镜’。”张树峰自豪地说。

生肖形象深受喜爱

今年是张树峰在家门口做雪雕作品的第三个年头。3年来，无论其他的雪雕作品如何变动，值年生肖的雪雕作品一定不会缺席。“十二生肖是中国传统文化的瑰宝。炎黄子孙不管走到地球哪个角落，都与之相伴相随，是不可磨灭的印记。对海外华侨华人而言，生肖也是追根溯源的纽带和依据。此外，动物不仅是人类共同喜爱的对象，也是世界不同民族都喜闻乐见的艺术题材，更是不同民族和多元文化之间沟通的桥梁。”张树峰说。

“兔子形象和西方的复活节文化关联密切，很容易被接受。”唐志红介绍：“在德国，复活节有一个传统习俗‘画彩蛋’和‘寻彩蛋’。这两个游戏需要父母和孩子一起完成。在孩子们的童话里，彩蛋是活蹦乱跳的兔子生下来的，因为兔子很能生兔宝宝，是旺盛生命力的象征。”

“在美国，中国生肖文化深入人心。生肖知识的普及率较高。”李溶表示，很多美国人对中国农历春节的认识是从生肖开始的。一些美国民众将中国生肖亲切地称为“中国星座”。每逢华侨华人欢庆春节时，一些美国民众就会好奇地询问“中国星座”相关的问题，很多当地人还会主动上网搜索自己出生年份的生肖。

“生肖文化在马来西亚特别是华人社群中，依然具有巨大影响力。基本上，每个马来西亚土生土长的华人，都了解一些生肖文化并知道自己的属相。”颜天禄说，日常生活中，我喜欢向华裔新生代介绍与值年生肖相关的应节活动、作品、年装潢等，包括以生肖为元素的贺岁歌曲专辑，以便让他们对生肖文化产生兴趣，进而深入了解生肖文化的意义。

生肖文化联通中外

从参观雪雕作品的人数明显增加，到受邀去学校做雪雕制作示范讲解，张树峰切实感受到：“加拿大当地人对包括生肖文化在内的中国传统文化有了更多的了解和兴趣。”“今年，当一家当地主流电视台来采访时，一名记者助理带了顶红色帽子，一上来就告诉我她属兔；在市政公园，一名高大的当地青年，穿着红色羽绒服，特意向我展示他衣服的颜色，兴奋地说自己属兔。”除了生肖文化在当地大受欢迎，张树峰欣喜地发现，在海外过年的氛围也变了：“当地的艺术家同行带了印有中国‘福’字的礼物来拜年，询问我怎样用中国话说‘新年好’。当我走在大街时，当地邻居都会说‘Happy Chinese New Year’。”

“旅居德国以来，在陪伴孩子成长的过程中，我不仅会给孩子们讲解十二生肖背后的故事，也会向德国当地的朋友介绍生肖文化。”唐志红表示，十二生肖每个背后都有一个饱含中国智慧的故事，也被寄予很多美好的祝愿和希望。十二生肖都是动物形象，非常具有亲和力，很容易被外国朋友接受和喜爱，是传播中华文化的绝佳载体。

“十二生肖是促进中外民心相通的文化桥梁。”李溶表示，一方面，世界各民族对动物有亲近感，愿意了解生肖背后的故事；另一方面，生肖背后神秘的星象学文化，和西方的星座学有异曲同工之妙，容易激发人们深入了解的兴趣。“过去，我们通过歌舞和讲故事等传统方式向海外朋友介绍中国生肖文化。未来，除了沿用这些方式，我们还可以通过社交媒体和数字化等创新手段，吸引更多年轻人关注，扩大生肖文化的传播力和影响力。”

“生肖文化蕴含着博大精深的中华文化精粹。而以动物为主要载体，生肖文化平易近人，可以让世界不同族群的民众更容易跨过文化隔阂，进而领略中华文化的魅力，促进中外民心相通。”颜天禄表示，未来，在马华侨华人应继续以春节为主要载体，传播中国生肖文化。此外，在马华侨华人的应节装潢和节气活动可以加入更多值年生肖元素。

“生肖文化通俗易懂，具有很强的辨识度。推广生肖文化，可以为华裔新生代和海外其他族裔民众了解中华文化打开一扇窗。”南京京表示，首先，要让生肖像星座一样，成为一个普遍而日常的社交话题；其次，充分挖掘生肖文化的市场潜力，创新生肖文化的周边衍生品，将生肖文化融入到时尚、美食、网络等各行各业。

(责编：贾文婷、崔越)