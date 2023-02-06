本报记者 彭 敏

墨西哥在线销售协会的最新报告指出，2022年墨西哥电子商务实现快速增长。数据统计网站Statista预计，2022年墨西哥电商市场规模将达到457亿美元。墨西哥美洲市场情报公司的研究认为，墨西哥电商市场在2021年至2025年间的年增长率有望达到24%。

从电子书等电子产品到汽车等大件商品，线上购物已成为墨西哥数千万消费者的首选购物方式。目前，墨西哥互联网用户超过8800万，接近该国总人口数量的70%，拥有智能手机的人占比超过60%。数据显示，墨西哥电商用户数量超过5500万，2022年大约70%的用户每月至少在线支付或购买过一次商品或服务，其中78%的用户在国际电商平台购物。大多数墨西哥网购者的年龄集中在25岁到34岁之间。快餐、时尚消费品、电子产品在墨西哥电商市场最受欢迎。墨西哥在线销售协会表示，越来越多消费者选择在线购物的原因包括：免费送货、折扣优惠较多、支付时可提供月无息贷款、消费积分可兑换商品等。

近年来，墨西哥电商市场规模持续扩大，已成为拉美地区第二大电商市场。根据墨西哥在线销售协会的数据，2019年，墨西哥电商交易额占国内生产总值的6%，较2013年翻了一番。2020年，墨西哥电商市场完成1.6亿笔线上订单，销售额达158亿美元，分别比2019年增长72%和81%。2021年，墨西哥电商市场交易额超过210亿美元，同比增长27%，连续3年上榜“全球电子商务增长最快的前五大国家”。拉美最大的电商平台“自由市场”是墨西哥消费者每月访问量最高的平台，仅2021年该平台在墨西哥境内的收入就超过11.7亿美元。

随着线上购物人群增加，无论是在支付选项还是在交付时间方面，消费者对电商的要求显著提高。电商平台纷纷加大物流网络建设投入，进一步提高其区域市场份额。2020年，亚马逊宣布投资1亿美元在墨西哥建立两个新配送中心和12个配送站。目前，亚马逊已在墨西哥拥有10个配送中心，其中4个于2021年9月启动。中国也有电商平台在墨西哥投资创建“数字社区”，吸引电商用户。

墨西哥在线销售协会称，墨西哥电子商务快速增长的同时，仍需采取措施创造更安全便捷的电商营商环境。调查发现，80%的电商用户担心遭遇网络欺诈，74%的用户对在线提供财务信息犹豫不决。

有专家认为，墨西哥电商公司未来仍需进一步优化服务，例如与客户进行更有效沟通，创新更多技术工具，打造访问速度更快、使用更方便的数字销售渠道，提供更安全的支付链接和交付方式等，助力电商稳健发展。

（本报墨西哥城2月5日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 15 版）

(责编：牛镛、袁勃)