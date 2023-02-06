本报记者 黄培昭

埃及读者在翻阅与中文学习相关的书籍。

本报记者 黄培昭摄

第五十四届开罗国际书展1月25日至2月6日在埃及举行。作为全球规模最大的国际书展之一，本届书展主题为“以埃及的名义一起：我们阅读，我们思考，我们创造”，吸引了来自53个国家和地区的超过1000家展商参展。

埃及图书总机构负责人巴尤米对记者表示，本届书展共设5个大厅，将举行近千场各类研讨会和文化讲座等活动，有望吸引超过250万人次观众。与此同时，书展还专设网络平台并在线上举行不同主题的图书推介。

记者注意到，本届书展推出了不少高质量的书籍和出版物，90%以上为阿拉伯语图书。有关阿拉伯国家的历史文化、文学民俗等主题的图书颇受读者欢迎，非小说类作品更加畅销。法伍齐是开罗供电局的一名员工，他表示自己对历史、文学、哲学等主题兴趣浓厚，还喜欢阅读诺贝尔文学奖得主、埃及作家纳吉布·马哈福兹的作品，趁着书展打折购买了好几本。“我很关注来自中国的出版物，特意购买了几本中国图书，以帮助我更好地认识和了解中国文化。”法伍齐说。

本届书展上，出版发行大量中国优秀图书的希克迈特文化集团，在展位上挂起大红灯笼，贴上“福”字和对联，醒目喜庆，吸引很多往来观众驻足。许多读者在希克迈特文化集团的展位，最先注意的是摆在最显眼区域的阿拉伯语版本《习近平谈治国理政》。来自开罗扎马利克中学的政治老师阿齐兹特意购买了一本《习近平谈治国理政》第三卷作为珍藏，他告诉记者：“这本书很值得阅读。书中内容涉及中国政治、经济、社会发展方方面面，充满思想性和哲理性，有助于真正深入了解中国特色社会主义和中国的发展状况，为我们读懂中国、了解中国发展经验提供了重要路径。”

本届书展上还有70余种由中文直接翻译成阿拉伯语的首发新书，其中包括《群山之巅》《新中国70年》《城乡中国》《中国香文化简史》《汉字的诱惑》《讲给孩子的故宫：探秘建筑》《青海可可西里：世界遗产与国家公园》等作品。除此之外，许多少儿类作品，如《念书的孩子》《桂花雨》《信箱里掉出一个小精怪》等备受关注，其中由中国作家孟宪明所著的《念书的孩子》阿语版还获得了“儿童文学最佳翻译奖”，成为畅销书。

不少读者在中国图书展位前驻足选购、仔细询问。小朋友布赛娜正津津有味地阅读中国儿童文学作品《第一只魔袋》阿语版，她告诉记者自己非常喜欢书里的故事。她的母亲准备购买《第二只魔袋》《母石头》等图书，她说：“中国儿童文学作品故事情节细腻、很吸引人，不光孩子们爱看，大人也喜欢读。”

伊曼·拉马丹是3个孩子的母亲，此次她为孩子们购买了许多讲述历史故事的书，希望孩子们能养成阅读的习惯，在阅读中陶冶性情、健康成长。“我还专门买了几本中文水平测试教材，希望孩子们多学习中文，了解中国文化，认识并走近这个伟大的国家。”拉马丹说。

曼苏尔是一名退休的中学校长，见到记者时，他正在翻看中国作家徐则臣的《北上》阿语版。曼苏尔给记者展示了已经选购的与中国相关的图书《新时代的中国》《城乡中国》等。曼苏尔告诉记者，《新时代的中国》一书由埃及解放研究中心主任伊玛德和希克迈特文化集团总裁赛义德合著，为阿拉伯国家广大读者和学者进一步深入了解中国的政治制度和社会经济发展道路提供了重要参考。“书籍为我们提供了认识一个国家的绝佳窗口。通过阅读来自中国的译著，越来越多阿拉伯民众加深了对中国方方面面的了解，增进了对中国的亲切感，一个政治稳定、经济繁荣、民生富庶的中国形象越发清晰。”曼苏尔说。

赛义德对记者表示，一个充满活力的中国正昂首阔步走向未来，中国文化也吸引了越来越多阿拉伯国家读者。“开罗国际书展具有全球影响力，我们的参展规模每年都在扩大，投放的图书种类和数量每年都在增加。希望以书为媒，让更多中国优秀图书与阿拉伯国家民众见面，并通过丰富多彩的活动，向更多地区民众展示中国文化的博大精深与魅力多彩，这必将有助于促进阿中文化交流、增进民心相通。”

（本报开罗2月5日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 15 版）

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