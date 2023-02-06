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中巴核电合作迈上新台阶

本报记者  程是颉
2023年02月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　北京时间2月2日，巴基斯坦举办卡拉奇核电站3号机组落成仪式。至此，中国自主三代核电“华龙一号”出口巴基斯坦2台百万千瓦机组在建成投产后正式交付巴方，“华龙一号”在巴基斯坦首个项目全面建成。

　　巴基斯坦国家电力监管局近日发布数据显示，随着中国新一代核电机组建成并投入运行，核电在巴基斯坦发电量中占比大幅提高，从2000年的0.6%升至2022年的10.6%，成为确保巴基斯坦电力供应稳定的中坚力量。

　　去年4月，“华龙一号”全球第四台、海外第二台机组——卡拉奇核电站3号机组投入商业运行。“这是自2021年5月卡拉奇核电站2号机组投入商运以来，从巴基斯坦传出的又一好消息。”项目安全工程师阿赫迈德激动地说。他在这两个机组项目工作了6年多，负责对新招聘的巴方员工进行安全培训。

　　核电是技术密集型的高新战略产业，是国家综合实力和核心竞争力的重要体现。作为中国自主研发、具有完全自主知识产权的第三代核电技术，“华龙一号”成为中国创新的一张新名片。“对我们来说，参与‘华龙一号’建设是无比宝贵的机会。”阿赫迈德坦言，“华龙一号”在巴基斯坦顺利建成投产，向世界展示了中国核电方案的成熟性和先进性。据了解，卡拉奇核电站2、3号机组全部投产后，每年将为当地提供清洁电力近200亿千瓦时，能够满足当地200万人口的年度生产和生活用电需求。

　　项目建设还助力当地经济社会可持续发展。巴基斯坦卡拉奇核电工程总承包方、中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）中国中原卡拉奇项目总经理范海平介绍，在项目全周期建设中，当地新增就业岗位6万余个，通过现场示范、技能传授、技能比武等方式，项目累计培训巴方人员10万余次，培养技能熟练、可独立上岗的巴籍员工8000余名。

　　在巴基斯坦旁遮普平原上，坐落着中国自行设计、建造的第一座出口商用核电站——恰希玛核电站。1995年，26岁的季明力来到中巴合作建设的恰希玛核电站，担任电气安装班的一名班长。在这里，他结识了刚从当地学校毕业的新员工拉蒂夫。

　　作为同龄人，季明力和拉蒂夫有许多共同语言。拉蒂夫聪明好学，时不时拉着季明力请教电工知识。时光荏苒，2017年，季明力再次回到巴基斯坦参与“华龙一号”建设时，惊喜地与老朋友拉蒂夫重逢。这时，拉蒂夫已是项目现场一名经验丰富的电工负责人。

　　在范海平看来，一项项核能合作成绩背后，凝聚着中巴两国人民在共同奋斗中结下的深厚友谊。“这是中巴两国核科技工作者携手取得的重大成就，是我们推动共建‘一带一路’走深走实的坚实行动。”

　　巴基斯坦规划、发展与特别项目部部长伊克巴尔表示，新一代核电技术对巴基斯坦减少能源进口开支、降低碳排放意义重大。随着相关项目的持续推进，巴中两国能源合作将不断迈上新台阶。    

　　（本报伊斯兰堡2月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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