史忠俊

中国与东盟国家相互尊重、守望相助，中国东盟全面战略伙伴关系发展势头良好，树立了地区合作共赢的典范

当前，世界经济复苏乏力，地缘政治形势紧张，通货膨胀、粮食和能源安全等问题复杂严峻，全球发展面临诸多挑战。面对变乱交织的国际形势，中国与东盟国家相互尊重、守望相助，中国东盟全面战略伙伴关系发展势头良好，树立了地区合作共赢的典范。

回首2022年，习近平主席应邀赴印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会、赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问，同东盟国家领导人举行一系列双边会谈会见，为中国东盟关系健康发展指明方向、注入动力。中国东盟达成全面战略伙伴关系行动计划（2022—2025），全方位合作成果丰硕，向着共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”坚定前行。

共建和平家园，维护地区安全稳定。中国坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。中方提出全球安全倡议，坚定维护东盟在地区架构中的中心地位，重申愿尽早签署《东南亚无核武器区条约》议定书，受到东盟国家赞赏与欢迎。中国和东盟都主张维护开放的区域主义和多边主义，都支持在联合国等多边框架下加强合作。双方坚持和睦相处、平等相待，通过协商对话解决分歧，深化了政治互信，为地区安全稳定注入了更多正能量。

共建安宁家园，确保地区长治久安。双方发表《纪念〈南海各方行为宣言〉签署20周年联合声明》，推进“南海行为准则”磋商，继续展现维护南海和平稳定的共同愿望和坚定决心。双方防长保持沟通，双方军队拓展防务安全领域对话交流与务实合作，切实担负起维护地区安全的共同责任。双方进一步推进应对新冠疫情和疫后复苏合作，中国持续向柬埔寨、缅甸等国提供疫苗援助，与印度尼西亚推动疫苗全产业链合作和药物研发，帮助东盟加强基层公共卫生体系建设和人才培养。双方还进一步加深了打击跨国犯罪、防灾减灾等领域合作。

共建繁荣家园，保持强劲发展势头。2022年，中国与东盟互为最大贸易伙伴，双方经贸往来更加密切，进出口规模达到6.52万亿元，同比增长15%。东盟国家积极响应中国提出的全球发展倡议，并支持推动东盟相关倡议与之对接合作。双方携手推动高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，共同宣布中国东盟自贸区3.0版谈判正式启动，努力建设更加包容、现代、全面和互利互惠的中国—东盟自贸区。中老铁路、雅万高铁等共建“一带一路”重点项目取得新进展，进一步促进地区互联互通。

共建美丽家园，促进可持续发展。双方成功举办中国—东盟应对气候变化与生态环境对话、环境合作论坛等活动，就共建中国东盟清洁能源合作中心达成初步共识，共同发表《关于加强中国—东盟共同的可持续发展联合声明》，绿色低碳、清洁能源等领域合作不断走深走实。

共建友好家园，拉紧人文交流纽带。双方积极谋划面向2030年的教育合作愿景，在人才培养、科学研究等领域持续加强合作。双方多次举办东盟导游中文线上培训，为旅游业复苏做好铺垫。双方还举办了中国—东盟文化论坛、媒体智库论坛、友好合作主题短视频大赛、大学生文化周、“天宫对话——神舟十四号航天员乘组与东盟青少年问答”等活动，有力促进了民心相通。

2023年是中国签署加入《东南亚友好合作条约》20周年和“中国东盟农业发展和粮食安全合作年”，双方对中国东盟关系发展充满信心和期待。中国—东盟中心愿继续发挥纽带和桥梁作用，共同推动中国东盟全面战略伙伴关系不断发展，谱写中国东盟合作新篇章。

（作者为中国—东盟中心秘书长）

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 03 版）

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