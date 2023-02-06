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“中国未来的发展一定会更好”（国际社会看中国优化疫情防控措施）

本报记者  龚  鸣  刘  融  李欣怡  张矜若
2023年02月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年春节是中国疫情防控进入新阶段后的第一个春节，许多在华工作生活的外国友人度过了一个难忘祥和的假期。接受本报记者采访的外国朋友表示，过去3年，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效，人民生命安全和身体健康得到保障，中国经济彰显出巨大韧性，社会生活呈现勃勃生机。他们说，在中国工作生活十分安心，对中国未来的发展充满信心。

　　“创造出一个又一个生命奇迹”

　　“坚持人民至上、生命至上，中国最大程度守护了人民生命安全和身体健康。”黎巴嫩共产党中央委员阿德汉·赛义德常年生活在中国，曾撰写《坚定——一个外国人的武汉日记》一书，记录了自己亲身经历的武汉抗击疫情全过程。他表示，从以人民为中心出发，中国制定的防疫政策都基于科学认识，医学专家的意见建议得到采纳。更重要的是，中国面对风险挑战有所准备，并能全力以赴。“正因为如此，中国共产党和中国政府获得人民的高度信任，医务人员、科学家、基层党员、社区志愿者等团结一心、共克时艰，中国创造出一个又一个生命奇迹。”

　　中国科学院古脊椎动物与古人类研究所特别研究助理、马来西亚专家保罗·拉米表示，3年来，中国因时因势优化调整防控措施，不断总结经验，先后印发10版防控方案。从疫情初期的迅速应对，到贯穿始终的防护宣传工作，再到防疫和生活物资的派发，中国展现了强大的组织动员能力，也体现出中国始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。让他印象最深刻的是，中国围绕老年人、儿童等重点人群制定了相关政策，社区、单位等组建了疫情防控小组，及时分享防控信息，组织安排核酸检测、疫苗接种，还为老年人和行动不便的人群开通了绿色通道。

　　北京外国语大学印尼语教师汉迪·尤尼亚多表示，中国政府在制定防疫政策时优先考虑人民生命安全，保障了公共健康。“得益于中国的防疫举措，这3年我在中国工作生活很安心。”在他看来，中国政府持续加强防疫科普，开展健康教育，对公众关心的病毒传播途径、规范消毒、个人防护等方面知识进行解读，增强了人们战胜疫情的信心，有助于维持正常的生产生活秩序，促进经济持续发展。

　　“中国的努力让我有充分的安全感”

　　“3年来，我深刻感受到中国政府对民众生命安全的重视，我和家人以及身边朋友、同事的健康都得到保护。”刚果（金）中国工商会主席马贝雷表示，中国直面疫情挑战，及时优化调整防控措施，快速行动，有力应对。中国多地建起方舱医院、组织大量志愿者投入保障工作，民众积极配合，展现出团结一致的精神。马贝雷强调：“中国一直以负责任态度同国际社会分享疫情信息和数据，快速研发疫苗并与世界各国开展合作，以实际行动推动构建人类命运共同体。”

　　武汉理工大学的阿尔及利亚籍留学生瓦利德·侯赛因正在攻读工商管理博士学位。他说，中国拥有14亿多人口，良好的社会治理需要付出极大努力。从医务人员的调配、药品和医疗设备的供给，到疫苗研发以及对多国提供援助，中国政府应对疫情挑战时展现出的治理能力和应对能力令世界惊叹。“无论在我生活的武汉，还是在去过的北京、上海、广州、南京等城市，我看到民众的健康和安全得到保障。中国的努力让我有充分的安全感，这也是我决定留在中国的重要原因。”瓦利德说。

　　赛义德说：“中国共产党的领导、政府与人民之间的信任、科学合理的战略规划、团结一致的精神……这一切构成了中国战胜困难的秘诀。”

　　“抗疫过程启示我们，中国特色社会主义制度能够充分发挥集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势。”在中国的这3年生活，让汉迪见证了中国完善基层工作的成效：基层社区积极支持政府政策，社区工作者和居民共同努力，保障了政策落实高度有效，广泛惠及民生。

　　“再次证明中国经济具有强大韧性”

　　“商场恢复了熙熙攘攘，很多餐馆前需要排队等位，中国消费市场加速回暖，我相信未来中国将展现更强的发展活力。”这个春节，保罗·拉米在北京充分感受到生活回归正轨。

　　“春节期间，中国涌动旅游热潮，各地都在恢复正常，这是经济改善的好迹象。”在汉迪看来，随着中国不断优化疫情防控措施，中国经济增长前景十分乐观。

　　“3年前的春节期间，中国各地医务人员驰援武汉。我当时坚信，中国人民如此团结，一定能战胜疫情。今年春节，世界看到了中国的勃勃生机，再次证明中国经济具有强大韧性。”赛义德说，尽管受到疫情冲击，中国仍然完成了消除绝对贫困的艰巨任务。“相信在中国共产党的领导下，中国经济必将实现更高水平的增长，创造新的发展奇迹，各国也将从中受益。”

　　马贝雷表示，当前全球经济形势严峻，中国共产党展现出强大智慧，带领民众攻坚克难，经济持续巩固回升态势。中共二十大为中国未来发展规划了宏伟蓝图。“中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为实现高质量可持续发展带来动力，相信中国未来的发展一定会更好。”

　　哈萨克斯坦“哈萨克投资”国家股份公司驻华代表处首席代表阿满泰·华内实说，3年来，中国经济保持增长，经济增速高于世界平均水平，为稳定全球产业链供应链作出积极贡献。尤其是，中国数字经济蓬勃发展，催生出许多新业态，释放出更大潜能。“哈中经济和产业结构具有很强互补性，中国各地复工复产步伐持续加快，生产生活秩序逐步恢复，将推动哈中经济合作往来更加密切。”华内实对未来双方进一步深化务实合作充满期待。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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