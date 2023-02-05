新华社北京2月5日电 特稿：无罪之“罪”——西班牙记者起底西方媒体抹黑中国的套路

新华社记者赵晖

“西方主流媒体以及一些政府和政客每天都在恐吓我们：中国崛起对世界构成威胁，对西方尤甚。”西班牙资深记者哈维尔·加西亚在他的新书《中国：威胁还是希望》中写道。

加西亚日前在接受新华社记者专访时表示：“这纯属无中生有。几千年来，中国一直是崇尚和平的国家，从未试图征服谁，也未将自己的想法强加给谁。”

起底美西方“舆论战”套路

“美国充当全球霸主的时日已经不多了，但它拒绝接受这一现实。于是，美国就像章鱼般伸出触手，在经济、贸易、科技、政治、卫生、媒体、情报等多个领域攻击中国，破坏新疆等地区稳定，支持分裂势力，并利用其军事优势恐吓中国。”加西亚分析道。

加西亚曾在西班牙语世界影响力最大的通讯社埃菲社工作了20多年，常驻过巴勒斯坦、委内瑞拉、德国、中国等地。在他看来，所谓的“中国威胁论”无非是美国政府试图遏制中国和平崛起的“鬼把戏”。

在美国发起的多条对华“战线”中，加西亚对美西方“舆论战”套路最为熟悉。他指出，美国政府与媒体利用其强大的议题设置和主导能力，“引领”着其他西方媒体，在全球范围内发起针对中国的“舆论战”，其做法是“好的一律不报”“不好的添油加醋”。

在书中，加西亚历数了西方媒体的“套路”：中国富裕的企业家不是“企业家”而是“寡头”；中国腐败官员不是“被解职”而是“被清洗”；中国对外投资不是“投资”而是“债务陷阱”；中国追踪新冠确诊病例活动轨迹的行为不是“流调”而是“监视”；中国部分城市宣布“封控”不是“防疫需要”而是“侵犯人权”……

当实在找不到“合适”的词汇来诋毁中国时，西方媒体又发明了一种“万能句式”：“中国经济在增长，但代价是……”“中国加大环保力度，但代价是……”“中国城市变得更加智能，但代价是……”“北京冬奥会还算成功，但代价是……”“中国拉动柬埔寨经济增长，但代价是……”

“美国媒体设置议题后，其他西方媒体很难跳出这一既定框架，导致每天都有成百上千的媒体重复着几十条非常类似的涉华新闻。”加西亚说。

亲历多元、迷人的中国

2018年，加西亚被埃菲社派往中国常驻。这给了他近距离观察中国的机会，让他发现了一个真实的中国，一个不同于西方媒体塑造的中国。他对中国在消除贫困、生态保护、节能减排、共同富裕、科技创新等领域取得的成就非常赞赏。

“到中国后，我尝试抛开所有偏见，保持清醒开放的头脑，客观地观察中国。我惊喜地发现，中国并非是西方媒体所描述的中国，它非常多元，非常迷人。”加西亚说。

在交谈中，加西亚提到了他认识的一位采访对象丁艳（音译）。34岁的丁艳家在西安市，是一名英语翻译。她出生在山东农村，小时候与奶奶、父母和5个兄弟姐妹挤在一个破旧老屋里。上学之余，她还要帮家里干繁重的农活。如今，她的兄弟姐妹和父母也都住进了城里，生活发生了翻天覆地的变化。

洋溢在中国普通人脸上的幸福感，让加西亚深受触动。而一些西方媒体罔顾事实、刻意抹黑中国的做法，则令他生厌。2021年9月，他在推特上连发14条推文，宣布将放弃从事30余年的新闻工作，因为“令人厌烦的反华‘信息战’几乎耗光了我的新闻职业理想”。

加西亚说，西方媒体总是宣扬所谓“新闻自由”，但一用到中国报道上，就成了“逢中必反”的套路，他们“只会说一模一样的话”“从不脱离既定剧本”。

在下定决心辞职的同时，加西亚也给自己定了一个目标：写一本关于中国的书。“这并不是一件容易的事。西方媒体痴迷于抹黑中国形象，误导西方民众，让人们看不到中国所取得的非凡成就。”

著书反击西方媒体抹黑

为了写好《中国：威胁还是希望》，加西亚到新疆、深圳等地开展了田野调查和深度访谈。他在书中细数了中国开展精准扶贫脱贫的做法和相应成效，阐明中国为全球减贫事业带来的希望和鼓舞；介绍了中国解决贫富差距、实现可持续发展等方面的有益尝试，探讨中国传统文化在共同富裕等理念上的传承和延拓；澄清了西方媒体在涉及中国民主、人权、防治污染等问题上的错误引导，感叹中国在实践中试错并找到最佳解决方案的智慧和高效。

谈及中国的防疫政策，加西亚认为，中国在病毒致病性减弱后优化调整疫情防控措施，是尊重生命的表现。“任何一个政府都应优先保障国民的生命权。从这个意义上来说，中国的防疫政策无疑是成功的。”

在加西亚眼里，中国不仅不是威胁，反而代表着一种希望，因为“中国崇尚多元发展，从不强人所难”，这意味着“中国势不可挡的崛起将成为构建更加公正、和平的全球新秩序的关键性支柱”。

针对一些国家炮制所谓“中国威胁论”、欲将世界拉入“新冷战”陷阱的图谋，加西亚非常不满。在他所憧憬的世界里，所有人都和平相处，所有商品都自由流通，商品、知识和文化交流取代武器和炸弹横飞，有限的资源被用于增加所有人的福祉，而不是仅让少数人致富。

“这正是中国想要的。”加西亚说道。（参与记者：黄顺达、田睿）

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