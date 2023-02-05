人民网堪培拉2月4日电 （记者陈效卫）当地时间4日，中国驻基里巴斯使馆和基教育部、国家图书与档案馆在首都塔拉瓦拜里基广场共同举办2023年中国新春庙会。中国驻基里巴斯大使唐松根、基教育部长蒂博出席，基教育部常秘、国家图书馆与档案馆馆长、塔拉瓦地区高中师生代表、社区民众、主流媒体及使馆外交官、中资机构及企业代表、华侨华人等近200人参加活动。

唐松根在致辞中表示，多样性是世界的基本特征，也是人类文明的魅力所在。习近平主席曾说，文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。中华文明历来崇尚“以和为贵”“和而不同”“协和万邦”。多样带来交流，交流孕育融合，融合产生进步。中国文化与基里巴斯文化内核相通，都以开放包容著称，要在相互学习、相互交流的基础上促进文化交融互鉴，积极搭建文明对话平台，共同绘就人类文明美好画卷，共同推进构建人类命运共同体的伟大事业。

唐松根大使致辞。驻基里巴斯大使馆供图

唐松根表示，中国传统文化主张各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。此次新春庙会是基里巴斯人民了解中国民间文化的一个窗口。同基里巴斯一样，中国文化源远流长、博大精深，剪纸、书法、舞龙舞狮等等都是中国文化的一部分。今天恰逢立春，“一年之计在于春”，此次活动必将播撒下中基合作、友谊和希望的种子。我相信在我们的共同努力下，两国人民将会取得更多实实在在的收获。

基教育部长蒂博致辞，对中国驻基使馆举办新春庙会活动表示祝贺，并感谢中方对基国家图书与档案馆设立“中国角”提供的大力支持。蒂表示，人人皆知文化的重要性，中国与基里巴斯都有自己独具魅力的文化。今天的新春庙会为学习探索中国文化、实现文化交融互鉴提供重要机遇。对于向往赴华留学的学生而言，这场活动是了解中国文化知识的绝佳机会。中国在世界经济中发挥举足轻重作用，学习中文和中国文化具有重要意义。教育是通向繁荣的大门。今年，我们将在塔拉瓦部分高中开展中文教育试点，感谢中方为基方提供优质教育，改善基儿童学习环境所做的工作。

基青年丁伟应邀介绍在华留学的美好经历，用基里巴斯语声情并茂地以自身经历讲述中国发展成就、中基友好故事，受到在场来宾尤其是青年学生的欢迎。中资企业人员献上舞狮表演，中文教育顾问同基高中学生一道表演中国传统舞蹈《礼仪之邦》，得到现场观众热烈掌声。

随后，使馆外交官、援基农渔业项目专家组和医疗队、中资企业员工、中文教育顾问共同为来宾们献上精彩的庙会文化展，邀请来宾切身体验剪纸、投壶、写福字、制灯笼、穿汉服、拉面条、包水饺。蒂博部长同来宾们兴致勃勃地体验中国文化，并现场演唱中文歌曲。整场活动持续近4个小时，附近民众受到活动吸引踊跃参与，活动现场人头攒动，欢声笑语不断。大家纷纷表示对中国春节和中国传统文化有了更全面、更直观的认识，感受到中国文化的巨大魅力。

来宾学习制作灯笼。驻基里巴斯大使馆供图

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