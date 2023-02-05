人民网悉尼2月4日电 （黄铮铮）4日，悉尼中国文化中心和澳大利亚国家海事博物馆共同主办的“欢乐春节——走进博物馆过大年”活动在位于悉尼情人港的澳大利亚海事博物馆举行，现场人潮涌动。作为悉尼市政府“农历新年节”和国家海事博物馆“Lunar Sea”活动的重要组成部分，此次活动不仅让悉尼公众深度体验中国春节传统文化与故事，还充分体现了澳大利亚的多元文化色彩。

2月4日，旅澳华裔艺术家于澳大利亚国家海事博物馆户外码头表演区表演中国舞蹈。黄铮铮摄

这个为期两天的活动恰逢元宵节，现场除了灯笼，还有中国结等极具春节特色的装饰。一些展现中国文化的艺术表演拉开了此次活动的帷幕，包括中国舞蹈、古筝、古琴、汉服走秀等。

2月4日，“欢乐春节——走进博物馆过大年”于澳大利亚国家海事博物馆户外码头举办开幕式。黄铮铮摄

中国驻悉尼总领馆参赞衔文化领事王书羽、悉尼市政府的市议员郭耀文、澳大利亚国家海事博物馆馆长达丽尔·卡普、悉尼中国文化中心兼中国驻悉尼旅游办事处主任肖夏勇等嘉宾出席了开幕式。

2月4日，悉尼市政府的市议员郭耀文（左一）、澳大利亚国家海事博物馆馆长Daryl Karp（左二）、中国驻悉尼总领馆参赞衔文化领事王书羽（右二）和悉尼中国文化中心兼中国驻悉尼旅游办事处主任肖夏勇出席开幕式。黄铮铮摄

肖夏勇主任在接受人民网采访时介绍说，此次活动主要面向公众，旨在通过类似庙会的形式向当地的多元文化群体传递中国新年欢乐祥和的氛围和传播中国文化。主要活动形式为几场沉浸式工作坊，由当地艺术家带领体验国画、书法、戏曲脸谱和扇面等中国特色文化。记者在现场看到，每场工作坊都座无虚席。一位曾经在中国居住过的澳籍墨西哥人柯托托（Beatriz Carrillo）带着儿子参加了戏曲脸谱工作坊。“我儿子和我一样都是‘中国迷’”，她说：“这个活动非常适合带孩子参加，而且家长们也都乐在其中。”

博物馆馆长卡普女士表示很开心看到这个活动为博物馆带来了来自不同文化群体的人流量，尤其是一些平时不会去海事博物馆参观的旅客。“这个活动在此举办，不仅让澳大利亚人更好地了解正宗中国文化，还增进了在澳华人对澳大利亚海事和移民故事的近一步认知。”卡普女士说，非常期待之后再次举办类似的活动，以分享更多多元文化故事。

2月4日，澳大利亚国家海事博物馆馆长Daryl Karp接受人民网采访。黄铮铮摄

悉尼汉服社、悦圆画廊等社团在活动现场打造的汉服、苏绣、茶道展示区也吸引了络绎不绝的游客们前去体验。场馆四周还展出了“2023双兔报喜——中国十二生肖文创展”，从兔象征的“吉祥瑞兽”角度讲述兔年生肖文化的意涵、兔在中国历史与文化中扮演的角色以及兔的有趣民间传说和神话故事。

2月4日，“欢乐春节——走进博物馆过大年”脸谱工作坊活动现场。黄铮铮摄

据肖夏勇主任介绍，每年的中国节庆活动，悉尼中国文化中心都会规划系列活动，而平时也有常规性的演出、展览活动、工作坊的体验活动等。接下来还会开展线下的艺术培训，向澳大利亚的多元文化群体传播中国文化。

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