人民网曼谷2月5日电 （记者孙广勇）2月3日，泰国格乐大学“首届中国-东盟国际中文教育学术研讨会”在曼谷成功举办。泰国格乐大学校长卡瑟、泰国高等教育科研与创新部秘书长达努、中国教育部中外语言合作交流中心-曼谷中心主任赵燕清、泰国华文教师公会主席罗宗正以及来自中国-东盟地区的专家学者等数百人线上线下参加研讨会。

本次学术研讨会由泰国格乐大学中国国际语言文化学院主办，研讨会主题为“国际中文教育在东盟——现状与未来”。 此次研讨会有40余篇论文参会，在四个分会场依次进行汇报和专家点评。有来自泰国、中国、马来西亚、越南等国家的专家学者参与报告，数百人线上参会。

泰国格乐大学校长卡瑟致辞表示，中文是一门很重要的国际语言，也是世界上使用人数最多的语言。中文在东盟的马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南等东盟国家也广泛使用。泰国也有很多华人，在泰国说中文人也很多。泰国与中国的关系紧密，泰国需要更多的中文人才，因此中文在泰国的发展越发显得重要。本次研讨会将对中文教育的发展起到推动作用，为泰国乃至东盟国家中文教育的创新与发展搭建平台。

泰国高等教育科研与创新部秘书长达努出席大会并担任大会主席。他在致辞中表示中国经济在不断发展，预计在未来几年内，中国经济将实现更高水平的增长，使中国成为世界上最大的经济体。中国是二十一世纪影响全球的大国。中泰关系源远流长。在“一带一路”倡议引导下,中国企业扩大对其他国家的投资，东盟国家是重点战略点之一。 泰国具有很大的投资潜力，地理位置优越，基础设施完善，使得泰国可以成为中国和东盟之间的桥梁。中文在中泰两国的合作中发挥着重要的作用，本次研讨会顺应了中国、泰国以及东盟国家中文教育的发展趋势，相信将进一步推动中文教育的发展。

中国教育部语言合作交流中心—曼谷中心赵燕清主任在致辞中表示，随着全球化深入发展，各国对中文学习的需求持续旺盛，全球有180多个国家和地区开展中文教学，81个国家将中文纳入国民教育体系，开设中文课程的各类学校及培训机构8万多所，正在学习中文的人超过3000万。从上世纪90年代以来，泰国中文教育蓬勃发展，现已有2700多所泰国中小学、100多所高校开展中文教学，在校学习中文的人数达到百万之众。东盟国家是中国的友好近邻，是国际中文教育发展最活跃的地区，也是中文学习人数最多的地区。本次研讨会聚焦中文教育前沿学术问题，非常具有学术价值，论坛取得的新研究成果将对中国与东盟国家加强国际中文教育学术交流合作产生积极的意义。

本次研讨会邀请的三位主讲嘉宾分别是天津师范大学校长、世界汉语教学学会会长钟英华、北京语言大学汉语国际教育研究院院长吴应辉、南洋理工大学国立教育学院亚洲语言文化学部副主任陈志锐，分别作了题为《国际中文教育的“表达驱动”教学理念》《东盟中文教育提质增效协同创新策略》《新加坡华语资料库与国际中文教育》的主旨报告。

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