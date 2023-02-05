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印度打击童婚　逮捕2000多人

2023年02月05日11:57 | 来源：新华网
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新华社北京2月5日电 印度警方4日说，警方在东北部阿萨姆邦发起为期两周的童婚打击行动，已逮捕超过2000人。

阿萨姆邦警方负责人贾南德拉·普拉塔普·辛格说，警方已接到童婚相关报案4074起，涉及大约8000名犯罪嫌疑人，现阶段逮捕2169人。一些案件中，被迫成婚的未成年少女年龄低至12岁。

阿萨姆邦首席部长希曼塔·比斯瓦斯·萨尔马说，阿萨姆邦近八分之一女性在18岁前生育，这成为当地婴儿死亡率和孕产妇死亡率较高的原因之一。他要求警方以零容忍态度打击童婚。

印度法定婚龄为女性18岁，男性21岁。印度最高法院2017年10月裁定，已婚男性与18岁以下未成年妻子发生性关系属于强奸；试图让未成年孩子结婚的父母将面临10万卢比（约合8240元人民币）罚款及两年监禁。

尽管如此，童婚在印度一些地区依然普遍。美联社认为，生活贫困、教育不足和社会习俗是造成这一现象的主要因素。

联合国推算，印度有大约2.23亿女性在未成年时结婚。联合国儿童基金会2020年的报告显示，印度每年有近150万女性成为“儿童新娘”。（张旌）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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