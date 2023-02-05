近日，多位分析人士在接受《中国日报》采访时表示，中国通胀率保持在温和水平，将为抑制全球飙升的通胀发挥关键作用，同时也将确保今年强劲的复苏劲头和稳定的物价。

去年，全球各国都经历了通胀之苦，能源和食品价格飙升，引发部分国家民众不满。2022年前11个月的居民消费价格指数（CPI）中，美国为8%，欧元区为8.4%，英国为8.9%。为抑制通胀，避免经济滑向衰退，美联储本周三决定加息25个基点，随后英国央行和欧洲央行均跟进加息50个基点。

相比之下，中国物价水平总体稳定，2022年CPI比上年上涨2.0%，低于3%的预期目标。分析人士认为，这为中国继续实施宽松的货币政策和支持经济稳定增长保留了调控空间。

“中国物价稳定，为经济稳定提供了基础，有助于抑制全球通胀。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所大宗商品研究室主任刘志成表示。

对于输入性通胀风险及大宗商品价格反复波动，国家发展改革委价格司司长万劲松在1月份举行的稳物价专题新闻发布会上表示，我国完全有基础、有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

“去年，相比世界大部分地区飙升的物价，我国政府稳物价、保供应等措施让通胀保持在了低位。”光大银行研究员周茂华表示。他预测，在需求逐步回升、生活必需品供应充足的情况下，中国今年CPI将保持平稳运行。

“不像其他国家，中国在过去几年没有采取大规模的财政和货币刺激措施，加上稳定的通胀水平，我国有充足的空间和政策工具支持经济发展。”周茂华说。

野村证券首席中国经济学家陆挺表示，对于中国今年的经济形势，通胀并不是他和团队最大的担忧，并预计中国政策将保持宽松态势。

另一方面，随着中国经济活动恢复，分析人士也对中国可能出现的结构性通胀压力发出警告。

光大证券首席宏观经济学家高瑞东在《中国金融》杂志上发文表示，交通、餐饮、住宿和娱乐等服务性消费或将出现大幅反弹，服务业价格将随之上涨。因此，他认为政府应采取更多措施确保食品和能源供应，促进物价稳定，助力服务业回暖复苏。

来源：中国日报网

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