【环球时报驻南非特派记者 邹松 环球时报记者 潘晓彤】“非洲各国之间基础设施互联互通的缺失是非洲大陆的短板和软肋。”非盟主管基础设施的高级代表奥丁噶表示，这严重阻碍了非洲各国之间的进出口货物贸易、服务贸易和人员往来。据瑞士媒体《Agence Ecofin》报道，为解决这一难题，非盟《2063年议程》提出了非洲大陆互联互通跨境铁路网项目，计划建立一个从北部埃及到南部南非，连通整个非洲大陆的综合铁路网，南非的铁路系统便是其中之一。

但在目前，南非全国铁路系统问题严重。为此，中国企业通过自身技术、服务实力帮助南非实现“铁路现代化”计划。“在非洲基础设施建设过程中，中国企业发挥着主力军的作用。”中国社科院西亚非洲研究所研究员贺文萍告诉《环球时报》记者，通过大力引进中国铁路技术，对全国铁路系统改造升级，南非滞后的铁路系统正得到快速发展。

铁路系统百废待兴

虽然非洲各国计划通过《2063年议程》拉动整个非盟的铁路网建设，但作为其中重要一环，南非全国的铁路系统却问题严重。《环球时报》记者了解到，自2021年下半年起，南非开普敦多个通勤列车线路上的铁轨和电缆遭盗抢，几个车站相继关闭。据南非交通部去年的一份报告显示，南非铁路局客运段近3000公里的铁路网中，近2/3的架空电缆或轨道因盗窃或故意破坏出现故障。报告称，在如此严重的破坏情况下，剩下的大部分系统也变得无用。

事实上，南非铁路拥有悠久的历史。早在1860年，英国殖民者就在开普殖民地修建了南非地区的第一条铁路。到1910年，南非便建成覆盖全国的铁路网络。目前南非铁路系统里程达两万多公里，是非洲最发达的铁路系统之一。但随着时间推移，有超过百年历史的南非铁路网已跟不上快速发展的南非社会经济需求，基础设施老化、机车更新慢、保养维护投资等问题日益突出。到2019年底，年客运列车出行量从2010年的6.34亿次降至2.08亿次。据南非矿业委员会分析，有限的铁路运力使大宗商品出口商去年损失了至少350亿南非兰特（约合138亿元人民币）的收入。

但铁路对南非的经济发展却起到重要作用。数据显示，2009年，南非交通产业在国民经济中的占比约为10%，铁路更是承担了近80%的客运运力和超过30%的矿石运输。

为重振南非铁路系统，南非交通部长姆巴卢拉表示，政府正着手制定振兴铁路运输的中长期规划，同时采取有效措施保证铁路基础设施安全并吸引各方投资，令南非曾引以为豪的铁路系统再次成为国家客货运输的重要支柱。按照规划，南非将在未来20年升级全国铁路网络，初步投资约130亿美元，并计划在2050年前建成覆盖全国几大经济中心的3条高速铁路线路，分别是从南非最大城市约翰内斯堡至印度洋沿岸港口城市德班、大西洋沿岸旅游城市开普敦以及南非—津巴布韦交界处重要城市穆西纳的线路。

为推进规划实施，南非政府已将该国铁路网重新定位为交通主干网，最大限度地发挥铁路运输对南非、南部非洲发展共同体地区和非洲其他地区的社会经济贡献。

中企助力现代化升级

南非铁路近年来事故频发，引发各方对铁路系统改造升级的讨论。当地专业人士评论说，中国是全球铁路交通发展最迅速的国家之一，拥有先进的高铁技术与网络，南非铁路系统的改造升级有必要引进中国的技术与发展经验。

在南非铁路现代化建设中，中企在其中扮演重要角色。中国中车告诉《环球时报》记者，中国中车旗下一级核心子公司-中车株洲电力机车有限公司在南非市场深耕多年，斩获了21亿美元新造电力机车订单及20亿美元维保服务合同，并依托项目投资成立了中车-Transnet轨道交通装备有限公司、南非中车株机维保服务有限公司等5家子公司，在南非建立了轨道交通车辆及部件的制造和维保能力。此外，中国中车还在比勒陀利亚与德班分别设立工厂，在南非本土生产机车。

此外，南非交通部表示，南非还与中国企业讨论建设莫洛托走廊铁路，连接豪登省、林波波省与姆普马兰加省，预计将为当地创造1.25万个工作岗位。

不仅如此，早在2018年，中国中车还成立了中国中车-南非轨道交通技术联合研发中心，通过与南非当地高校及业主单位合作，开展针对非洲市场产品及技术研究。中国中车给《环球时报》的资料显示，该机构研究方向主要为轨道交通系统核心关键技术、下一代交通系统及装备技术、先进设计与制作技术、轨道交通系统和部件的试验验证技术等，以带动南非当地铁路的技术升级。

“南非出台了铁路现代化计划，中国企业应充分参与其中，发挥我国在铁路建造上较低成本、较高技术的优势，提升南非铁路水平。”对外经济贸易大学金砖国家研究中心主任蓝庆新表示。约翰内斯堡非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃分析称，“振兴铁路运输的一系列政策出台，给南非与中国深化铁路领域合作提供了新的机会。中国在高铁技术、铁路运维以及人才培养方面有丰富的经验，南非应加快同中国的合作，吸引投资并实现先进铁路技术引进，以尽早实现铁路运输的振兴”。

“一带一路”让中南合作升级

助力南非圆铁路现代化之梦，只是近年来中企通过“一带一路”倡议深度参与非洲基础设施建设的一个缩影。“非盟一直致力于非洲经济一体化建设，《2063年议程》中规划的非洲综合铁路网的构想，中国企业深度参与其中。”蓝庆新告诉《环球时报》记者，“中国企业多采用工程总承包建设方式，集设计、融资、设备采购、施工监理、运营维护为一体全方位提升非洲铁路基础设施水平，改善了非洲交通状况，为其经济发展作出贡献。”据他介绍，目前中国帮助非洲国家升级和新增铁路超过1万公里。贺文萍告诉《环球时报》记者，中国企业在非洲多个国家都有铁路建设项目，大家熟知的蒙内铁路、亚吉铁路是旗舰工程。蓝庆新认为，中国企业应抓住“一带一路”倡议带来的机遇，扩大“一带一路”朋友圈，高质量完成铁路工程，推动中国标准和技术走出去，进一步彰显中国制造和中国服务。

今年是中南建交25周年，中南合作关系也在进一步深化。根据南非国际关系与合作部1月1日发布的声明，目前中国是南非最大的全球贸易伙伴，南非也是中国在非洲的第一大贸易伙伴。今年南非将接棒中国担任金砖国家主席国，两国将继续致力于在中非合作论坛框架下开展密切合作。

据中国海关总署最新数据显示，2022年1月至11月，中南两国贸易额达到528.1亿美元，其中中国自南非进口额接近两国贸易总额的六成。贺文萍表示：“中国是南非最大的贸易伙伴国，中非贸易总额的1/5由中南双边贸易贡献，两国间的贸易合作频繁。南非还是孔子学院数量最多的非洲国家，两国建立的中国—南非高级别人文交流机制是中国同非洲国家建立的首个此类机制，对加深拓展中非人文交流合作意义重大。”

(责编：燕勐、徐祥丽)