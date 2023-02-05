2月2日，中国外交部长秦刚同日本外相林芳正通话时，对中日关系的发展提出了三点希望。《朝日新闻》、共同社等日本主流媒体均在第一时间对此进行报道，纷纷提及“秦刚就任外长以来日中外长首次通话”的特殊意义。2023年是中日和平友好条约缔结45周年，中方在此背景下提出的三点希望为破解中日关系当前面临的困境挑战提供了解决思路，值得日方深思。

在对华认知层面，中方对日方提出了“秉持客观理性”的希望。近期，日本对华态度变得愈发消极，不是将中国明确定位为“前所未有的最大战略挑战”，就是借各种双边或多边场合渲染所谓“台湾有事”，甚至打着应对“中国威胁”旗号强军扩武。中国对日本的政策是一贯的、明确的，始终主张中日和平友好、合作共赢。但令人遗憾的是，随着中日综合国力差距不断拉大，日本有些人在失衡心态下严重扭曲了中国观，错误将崛起的中国视作“假想敌”。秦刚外长在此次通话期间明确表示“希望日方秉持客观理性的对华认知”，可以说点明了当前中日关系面临困境挑战的根本原因，日方唯有坚持客观理性的中国观，才能推动中日关系沿着正确轨道稳定向前发展。

在务实合作层面，中方对日方提出了“秉持市场原则和自由开放精神”的希望。中日发展彼此依存互惠，已经被中日邦交正常化50年来的历史所充分证明。例如，在经贸合作方面，中日双边贸易从约10亿美元增至如今的3700多亿美元，双方利益深度交融，互为重要经贸伙伴；在科技合作方面，中日于1980年建立起政府间科技合作关系，此后两国的科技交流与合作发展迅速，规模不断扩大，形成了多形式、多渠道、官民并举的局面。然而，当前日本在对华经贸科技合作方面出现了一些消极动向，不是鼓噪日企撤离中国，就是跟着美国大搞对华半导体、5G等科技围堵。中日经贸科技合作本质是互利的，这是市场规则与各自需求共同作用的结果，作为世界第三大经济体的日本若痴迷于对华经贸科技围堵，不仅无助于自身发展，而且也将对全球供应链、产业链稳定造成影响。中方提出“希望日方着眼维护国际贸易规则和自身长远利益，继续秉持市场原则和自由开放精神开展对华经贸科技合作”，既是对日本的提醒，也是为中日经贸科技合作校准方向。

在地区和国际层面，中方对日方提出了“切实以公开、透明、科学、安全的方式”处置核污染水的希望。自2021年日本政府做出核污染水排海决定以来，该问题就一直受到包括中国在内的周边国家和国际社会的广泛质疑与反对，但日本政府对此却充耳不闻、一意孤行，甚至还偏执地将周边国家的反对视作是“对日本的打压”“抹黑日本”。核污染水排海看似是日本内政事务，但经过洋流作用的核污染水最终将蔓延至整个太平洋和全球海洋，显然并非日本一家之事。日本国际形象已因一些日本政客否认、美化侵略历史问题而受损，日本若执意将核污染水排海，必将在人类历史上再次留下抹不掉的污点。

日媒在报道此次中日外长通话时重点突出了“构建建设性、稳定的日中关系”的积极信号，日本内阁官房长官松野博一2月3日在例行记者会上也评价说“这是今后进行各种沟通的良好开端”，这在某种程度上反映了日本不愿搞砸中日关系的声音，希望这样的声音在日本能有越来越大的声量。中日两国是一衣带水的近邻，和平共处、友好合作是双方唯一的选择。在中日两国迎来和平友好条约缔结45周年的背景下，双方更应着眼各自长远利益和地区共同利益，坚持战略自主、睦邻善邻，抵制冲突对抗，践行真正的多边主义，推进区域一体化进程，共同把亚洲发展好、建设好，应对全球性挑战。（陈洋）

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