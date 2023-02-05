新华社北京2月4日电 欧洲联盟轮值主席国瑞典3日晚宣布，欧盟成员国当天就俄罗斯石油产品价格上限达成一致。同一天，七国集团和澳大利亚发表联合声明，也对俄罗斯石油产品采取同样限价。

上述限价拟最快2月5日正式生效。价格高于原油的柴油等较贵石油产品，价格上限为每桶100美元；价格低于原油的石脑油等较便宜石油产品，价格上限为每桶45美元。如果石油产品的售价高于价格上限，采取限价措施的国家将不再提供贸易、保险、金融和运输等方面服务。

欧盟稍后将正式颁布限价令。据多家媒体报道，对于2月5日以前购买及装运的石油产品，欧盟给出55天“宽限期”。

按照七国集团和澳大利亚联合声明的说法，“限价联盟”已经达成一致。美国财政部长珍妮特·耶伦3日在另一份声明中说，限价措施将在“我们全球联盟的工作中发挥关键作用”。

去年6月，欧盟已经决定禁止通过海上运输方式购买俄罗斯汽油、柴油、燃油等石油产品，禁令同样将于今年2月5日生效。去年12月，欧盟、七国集团和澳大利亚一同对俄罗斯海运出口原油设置每桶60美元的价格上限，同时欧盟12月5日开始对俄罗斯海上出口原油实施禁运。

按照先前决定，上述各方将于今年3月重新审议去年12月设定的60美元原油价格上限，以决定是否做出限价调整。不过，波兰、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚等国要求立即重新审议，并进一步下调价格上限。

对于西方限价举措，俄罗斯方面已有反制措施。去年12月27日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署总统令，要求禁止向在合同中直接或间接使用设置价格上限机制的外国法人和个人供应俄石油和石油产品。总统令今年2月1日生效，有效期至今年7月1日。今年1月30日，俄罗斯政府出台反制西方对俄石油限价措施的细则，以具体落实普京的总统令。

围绕欧盟对俄原油及石油产品海上禁运，俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫3日说，禁运将导致全球能源市场“进一步失衡”。同时，他说俄方正采取措施，“让我们的利益免受相关风险的影响”。（郑昊宁）

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