谁家见月能闲坐，何处闻灯不看来？农历兔年第一个月圆之时，继总台春晚在非洲内罗毕公共场所实现直播后，总台元宵晚会宣传片也登陆非洲，吸引了广大非洲民众和在非华人华侨的关注。

元宵晚会“刷屏”内罗毕CBD

当地时间2月4日，也就是元宵节前一天，如果你漫步在肯尼亚首都内罗毕的内罗毕公共场所，或许会产生身在中国的错觉。内罗毕核心商务区7块大屏和其他商业区、住宅区的142块分众屏全天滚动播放总台的元宵晚会宣传片，让内罗毕主要商业和娱乐场所洋溢着节日的喜庆氛围。

精美细腻的宣传片吸引了不少肯尼亚民众驻足观看，他们纷纷表示，中国文化有魅力、有活力，能在内罗毕公共场所享受到中国文化盛宴，是一种无与伦比的体验。

肯尼亚市民布莱恩用一口流利的中文告诉记者，自己在逛街的时候看到了屏幕上播放的宣传片，知道中国的元宵节要到了，他对中国文化很感兴趣，今后还会继续学习中文和中国文化。

对于在肯华侨华人而言，能在万里之外的异国他乡再次看到熟悉的中国元素，内心无比激动。

第一次在肯尼亚过元宵节的陈雨欣告诉总台记者，宣传片中的吃元宵、放河灯、看烟花的场景时，让她感到无比的温暖。

假期坚守“一带一路”项目工作岗位的裴斌表示，在肯尼亚工作生活8年来，这是第一次在商场观看元宵晚会的相关视频，感到非常惊喜，他说，宣传片让海外工作者感受节日氛围的同时，也让当地朋友了解中国传统文化，非常有意义。

曼德拉广场再续中国缘

继总台春晚在南非曼德拉广场首次实现了直播之后，当地时间2月3日，总台元宵晚会宣传片在南非第一大城市约翰内斯堡地标建筑曼德拉广场精彩亮相，这是总台元宵晚会相关内容首次在南非公共空间播放，大屏中的欢乐景象吸引游人驻足观看，当地华人华侨还为现场的南非民众带来了汤圆，向他们讲述元宵节的特色。

多年在南非打拼的华人刘金美女士专门从几十公里以外来到自己熟悉的曼德拉广场，与祖国人民一道迎接元宵节的到来。她告诉总台记者，自己注意到元宵晚会里大量高科技元素，带来了更好的观感和体验，海外华人通过与元宵晚会的亲密接触，切身体会到了祖国的科技强大和总台给海外华人带来的精神盛宴。

驻南非中资企业工作人员孟宪信也来到曼德拉广场观看宣传片，他感慨说：“中国文化在海外越来越受欢迎，我相信我们中国的传统文化会在海外传播得越来越广，会有越来越多的人喜欢上中国的文化。”

中埃塞共庆幸福元宵

同南非的曼德拉广场一样，位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市中心的梅斯克尔广场的大屏幕也再次亮起中国红，五块LED大屏幕循环播放元宵晚会宣传片，大气而又精致的视频瞬间引起在场当地民众的注意。

在距离梅斯克尔广场50公里外，东方工业园区作为埃塞第一家工业园，有着数百家中国企业进驻，在这里坚守岗位的中方员工惊喜地发现，大门口的屏幕上响起了他们熟悉的声音，总台元宵晚会宣传片让他们瞬间有了家的感觉。

亚的斯亚贝巴市民们纷纷告诉总台记者，这是他们第一次接触到中国的元宵节，非常绚烂多彩，燃起他们对中国传统文化的兴趣，非常希望有机会能亲身体验一下。

在埃塞工作八年的华人赵晓明表示，这是他第一次在当地公共场所看到元宵晚会的宣传片，在非洲能见到越来越多的中国元素让他感到非常自豪。

除了三个国家的线下大屏外，赞比亚5FM Radio、肯尼亚广播公司、肯尼亚首都调频、南非独立传媒、卢旺达非中评论网、尼日利亚Gleamer News、塞内加尔现场网、马里非洲增长新闻网、几内亚科纳克里星球等非洲多国主流媒体对总台元宵晚会相关内容进行转载报道，覆盖人口超3亿人。

随着中非交流和务实合作日益火热，中国文化走进非洲，收获了大批“粉丝”。中国文化的自强自信让世界看到了一个可信可亲可爱的中国形象，也推动中非民众增进相互了解，加深彼此信任。（总台记者 赵倩 李雪薇 赵祎楠 吴婷 佟海潮）

来源：央视新闻客户端

(责编：燕勐、徐祥丽)