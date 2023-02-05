新华社北京2月4日电 据乌克兰总统网站3日报道，第24届乌克兰-欧盟峰会当天在基辅举行。会后双方发表联合声明，欧盟重申支持乌克兰进一步融入欧洲的立场，乌方则表示将满足必要条件以尽快启动加入欧盟的谈判。

乌克兰和欧盟上一次举办峰会是在2021年10月，因此这也是俄乌冲突升级以来的首次乌欧峰会。

乌克兰：目标十分明确

据乌总统网站报道，乌克兰总统泽连斯基、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，以及乌克兰内阁和欧盟的主要官员出席了当天举行的峰会。

泽连斯基在致辞中说，乌克兰接近完成欧盟委员会关于乌候选国地位的七项改革建议的落实工作，乌方期待欧盟对此做出积极评估。他强调，乌方的目标很明确，即在今年启动加入欧盟的谈判。

峰会前一天，泽连斯基在基辅会见了到访的欧盟委员会主席冯德莱恩。在会后举行的联合记者会上，泽连斯基称他收到了欧盟提供的关于乌克兰申请加入欧盟调查问卷第二部分的书面报告。他表示，欧盟的回复报告将作为乌政府开展工作的依据。

俄乌冲突爆发后，乌克兰立即提交加入欧盟申请。去年6月，欧洲理事会决定同意欧盟委员会的建议，给予乌克兰欧盟候选成员国地位，同时请欧盟委员会向其报告申请国对加入欧盟所规定条件的执行情况。一旦所有规定条件都得到充分满足，理事会将决定采取下一步行动。

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欧盟：入伙没那么简单

作为对本届峰会焦点的回应，米歇尔在抵达基辅前曾表示，欧盟的决心不会松懈，将继续支持乌克兰走向欧盟的每一步。在3日的峰会上，米歇尔肯定了乌克兰在欧洲一体化道路上的进展，还表达了欧洲理事会对乌克兰加入欧盟的支持。

冯德莱恩则对乌方落实欧盟委员会七项改革建议取得的进展给予积极评价，并表示希望乌方能进一步快速进展。

在会后双方发表的联合声明中，欧盟表达了支持乌克兰独立、主权和领土完整以及支持乌克兰进一步融入欧洲的立场和承诺。

声明说，欧盟此前对乌克兰的各类援助总额接近500亿欧元，其中军事援助总额接近120亿欧元，欧盟还为大约800万乌克兰难民提供了庇护。欧盟方面承诺，在2024年3月前，欧盟将继续为乌公民提供避难保护。

欧盟虽借机重申了继续支持乌克兰的态度，乌克兰的入盟之路却恐难“一路绿灯”。欧盟官员此前曾明确表示，乌克兰加入欧盟没有捷径，不会因为当前的俄乌冲突而加快乌的入盟进程。欧盟还质疑乌克兰严重的腐败问题，入盟进程恐怕会持续很长时间。（记者：李东旭、任珂、张璇、安晓萌；视频：淡然；编辑：鲁豫、王丰丰、刁泽）

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