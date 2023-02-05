中国海外港口控股有限公司员工一起包饺子，庆祝兔年春节到来。

中国海外港口控股有限公司供图

墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院学生手持中国结和福字等装饰合影留念。

墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院供图

意大利罗马国立美术学院的中国留学生手持烟花，共同庆祝兔年春节到来。

张儒帅摄

中建美国有限公司员工共同品尝年夜饭。

中建美国供图

平浩（左）和同事在迪拜“欢乐春节”大巡游集市上布置展位。

本报记者 管克江摄

兔年春节期间，许多远在海外的中企员工、留学生和孔子学院师生都通过自己的方式庆祝新春。装点办公区、组织线上春晚、参与春节巡游活动、一起品尝年夜饭……丰富多彩的春节庆祝活动，传递出海外游子对家乡的祝福。

中国海外港口控股有限公司董事长张保中——

收到一个独特的“红包”

本报记者 程是颉

春节期间，巴基斯坦瓜达尔港一片忙碌。3艘装载着巴基斯坦政府采购化肥的货轮陆续靠港，港区开启昼夜连续作业。港口外，等待装载的货车排起长队，卸货、装袋、搬运……转运任务顺利完成。紧接着，新一批运往阿富汗的转口货轮又将抵港。

忙碌中偶得片刻闲暇，中国海外港口控股有限公司董事长张保中收到一个独特的“红包”。红包里是一叠5卢比（1元人民币约合39.6巴基斯坦卢比）纸币，纸币背面图案正是从海面上远眺瓜达尔港的景象。送上这份新年礼物的是马吉德·伊萨·阿里，作为中国港控常驻瓜达尔港工作的员工，他刚刚获得中国驻巴基斯坦大使馆颁发的2022年度中巴经济走廊优秀员工奖。“您是我们最敬重的领导和朋友，谢谢您对瓜达尔港发展的辛劳付出，祝您新年快乐！”阿里满怀感激地说道。

印到纸币上的瓜达尔港，让张保中感慨良多。2015年4月，他作为中国港控首任董事长，带领团队第一次来到瓜达尔港。“当时港口几乎停运，缺水缺电、生活物资匮乏。”张保中回忆说。此后几年，中资企业一步一个脚印，全面推进瓜达尔港建设。从恢复吊机、修缮港区设施，到通水通电、建设瓜达尔自由区、招商引资……如今的瓜达尔港愈加繁忙，已经吸引了数十家企业入驻。

“今年春节我也和大家一起留守，过完年再回家。”张保中即将卸任回国，除回家的喜悦之外，在瓜达尔港多年生活，更让他感到留恋与不舍。为缓解一线员工们的思乡之情，他依旧带领大家一起在驻地贴上福字和春联、挂上红灯笼，还特意在办公区摆上了生肖兔玩偶作为装饰。

擀皮、裹馅、捏褶……大年三十晚上，运营团队的中巴方所有员工一同围在桌边包饺子。依靠覆盖港区的4G无线信号，身后屏幕播放着春节联欢晚会，让年味儿一下子就浓了起来。不少员工也打开手机和亲朋好友通话，一边展示着自己的年夜饭，一边送上新春祝福。“大家共同守岁，互相拜年，虽没能和亲人们团聚，但也感受到喜庆的节日氛围。”张保中说。

随着兔年春节到来，瓜达尔港也迎来新的发展机遇。中国援建的新瓜达尔国际机场预计将于下半年投运，为企业投资瓜达尔港提供便利，瓜达尔中巴技术职业学院将开展首批招生，为当地年轻人提供免费的职业教育培训机会。张保中对瓜达尔港的未来发展充满期待，“下一次来这里，我将以一名普通游客的身份参观游览。到时候，瓜达尔港一定能给我新的惊喜。”

墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院中方院长滕学明——

“希望春节能让更多人走进课堂”

本报记者 谢佳宁

每年春节，墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院都会张灯结彩，门口灯笼高高悬挂，窗边贴着不少福字和生肖装饰。为庆祝春节特别举办的文艺汇演也热闹非凡。动静相宜的武术和太极扇表演、如诗如画的中国古典舞、轻快的民乐独奏和歌曲演唱、茶艺表演和互动小游戏……各类节目精彩纷呈，台下观众掌声连连。

“春节庆祝活动是展示中国文化的窗口，也是增进当地民众对中国了解的重要渠道。”奇瓦瓦自治大学孔子学院中方院长滕学明表示，每年的春节庆祝活动都是学院的重头工作，今年文艺汇演内容丰富多彩，希望能让当地观众广泛接触中国戏曲、武术、舞蹈、绘画等传统文化和艺术形式，从而激发他们对中国文化的兴趣。今年活动形式又有所创新，还将增加品尝中国美食的环节，让人们通过饺子等传统食品进一步感受春节的喜庆祥和。

自2014年起，滕学明在工作中度过了一个又一个春节，也看到春节活动人气越来越旺。“孔院学生都热爱中国文化，对美食、编织、剪纸、绘画等非常感兴趣，希望我们在春节期间安排相关表演和体验活动。为满足大家的兴趣，我们的文艺汇演规模越来越大，节目形式也越来越丰富。”滕学明介绍，为让学生们更加了解中国文化，学院每年还会举办中国文化讲座、中国电影周等活动，让整个春节庆祝活动一直持续至元宵节。

近年来，越来越多的墨西哥学生开始学习中文，孔院学生和赴华留学生数量都稳步增长，这让滕学明非常欣慰，“随着更多中资企业进入墨西哥，不少本地人想找一份与中国相关的工作或到中国留学。”目前，奇瓦瓦自治大学孔院先后选派了400多名优秀学员赴华学习交流，一批批学生都给滕学明留下了深刻印象：从中国留学归来后在孔院任教的本土教师尹丽萨、已成为墨西哥顶尖中西翻译人才之一的艾藻、正准备在中国攻读中文博士学位的美丽……

“许多孔院毕业的学生都选择从事与中国文化相关的工作，为中墨友好发挥桥梁作用。”滕学明说，春节庆祝活动结束后，他又要开始紧锣密鼓地筹备招生工作，“一年之计在于春，现在正值新学期伊始，我们也会精心准备招生材料在活动现场发放，希望春节能让更多人走进课堂。”

中建美国有限公司董事长兼总裁袁宁——

让外籍员工体验趣味十足的传统民俗

本报记者 李欣怡

写福字、贴窗花、挂灯笼……中建美国有限公司董事长兼总裁袁宁带领中外员工，将位于新泽西州的总部办公室布置得“年味”满满，连餐厅里的餐桌都铺上了红桌布，桌上摆放的生肖兔玩偶天真可爱，员工们一起过了一个热热闹闹的兔年新春。“春节是中国最重要的传统节日之一，我们希望让坚守一线的员工们感受家乡的温暖。”他说。

近年来，中建美国有限公司承建了多个项目，有些员工甚至已经四五年都没回过家。春节期间，华盛顿特区阿罗酒店、纽约泽西市住宅项目等工程的建设工作仍在推进，公司远在巴哈马、巴拿马和其他国家的员工也同样坚守岗位。袁宁表示，为了让大家体会过年的喜庆氛围，公司组织了形式丰富的新春庆祝活动，“通过这些活动，不同国家的同事也能拉近距离，增进友谊”。

大年三十，中建美国有限公司的所有员工共聚一堂，年夜饭菜式齐全、品种丰富：孜然羊肉、红烧肉、糖醋里脊、干煸豆角……在品味家乡味道的同时，中方员工还精心挑选了有关春节的科普小视频，向外籍员工介绍中国春节文化习俗。“春节的来源是什么？中国各地都如何庆祝新年？……”外籍员工不仅认真听，还不时同身旁的中方员工进行讨论。在中方员工的带领下，外籍员工伴着视频一字一句跟读“新年快乐”，配上热气腾腾的饺子，亲身体验了中国传统民俗，其间欢声笑语不断。

据袁宁介绍，在举办庆祝活动之外，中建美国有限公司也延续一贯传统，将迎新春活动和公司合规培训相结合。今年的培训还首次启用线上学习系统，不仅提供了更为丰富的培训资源和灵活的学习日程，还大大节省差旅和时间成本，进一步提升了员工培训体验，方便大家抽出时间，与远在国内的亲朋好友视频通话，在线上感受家人团圆的温暖。“虽然不能陪在家人身边跨年守岁，但我们也通过自己的方式庆祝着新年。”袁宁表示，新的一年里，他和公司将积极应对变化挑战，打造更加高质量的工程项目。

罗马国立美术学院留学生贺诗韵——

全意学联举行线上春节联欢会

本报记者 谢亚宏

大年三十晚上，意大利罗马国立美术学院的留学生欢聚一堂。红烧排骨、清蒸鱼、饺子……一道道精美菜肴摆上桌，留学生们举杯同庆，一起迎接兔年春节的到来。“目前是考试季，除了上课我还需要和教授预审考试作品，向其他中国留学生派发使馆赠送的‘暖心包’等过年物资。但无论多忙，大家都要在一起庆祝兔年的到来，寄托对新年的期盼和向往。”意大利罗马国立美术学院留学生贺诗韵表示。

作为一名负笈海外6年多的留学生，在意大利度过的每个春节都给贺诗韵留下了深刻印象。回想起2017年第一次在罗马过春节，那时热闹的景象仍让她记忆犹新。“在罗马地标人民广场上，舞龙舞狮和功夫表演吸引了很多市民前来观赏。当时我刚留学不久，不好意思与当地人交流，但他们都非常热情，主动与我打招呼，说非常喜欢中国文化。”她说。

2019年春节，贺诗韵在学校参与组织了新春庙会，活动的成功举办让她十分自豪。“我们邀请了音乐学院和舞蹈学院的同学共同表演节目，还准备了写书法、画国画和剪窗花等互动环节，当地同学看得津津有味。”她回忆说，庙会上最引人注目的是汉服走秀环节，演出结束后，意大利同学纷纷与表演者合影，详细询问中国传统妆发和汉服的由来，“他们的热情让我对介绍中国传统文化有了更多信心。”2020年春节前，贺诗韵与意大利朋友共同组织了中意传统服装展示活动，“这次活动不仅让大家深化了友谊，也对各自国家的传统文化有了更多理解。”

今年，全意学联举行了近年来规模最大的线上春节联欢会。在意大利各大城市的标志性建筑前，中国留学生或放声歌唱，或演奏唢呐、古琴等传统乐器，或制作沙画，表达对祖国新春的美好祝福。贺诗韵是活动组织者之一，她忙前忙后几个小时，确保了联欢会的顺利举办。聊起这次联欢会，她仍难掩兴奋，“意大利各高校学联与本地学生的交流活动不断增多，我们为联欢会专门拍摄了宣传片，还准备了丰富多彩的节目，邀请中意朋友共同表达对新年的美好期待。”

这几年春节，贺诗韵都会约上好友到中餐馆聚餐，并一起观看各类线上庆祝活动。她的新年愿望就是与家人吃一顿团圆饭，虽然这个愿望已经几年未能实现，但热热闹闹的春节气氛弥补了很大一部分遗憾。“我相信，新的一年一定会更好，很快就能和家人吃上团圆饭了！”贺诗韵说。

广告设计公司负责人平浩——

迪拜“欢乐春节”大巡游热潮涌动

本报记者 任皓宇

兔年春节，迪拜2023“欢乐春节”大巡游活动在迪拜世博城举行。60余个方阵、20多辆花车、4000余人参与、数万人到场观看……这是迪拜举办“欢乐春节”大巡游以来规模最大的一次，活动现场还设有商品琳琅满目的春节集市。

平浩在迪拜经营一家广告设计公司，承接了其中一个花车和一个集市展位的设计布置工作。“施工人员入场时间较晚，我和工人一起加班熬了两个晚上，终于顺利布置完成。”平浩介绍，活动当天，花车展出备受关注，集市展位的红墙和许愿树也成为游客打卡的热门地点，现场还有书法爱好者为人们书写“福”字。来自国内的工艺美术大师和非遗传承人，也在现场表演了宋式点茶、刺绣、活字印刷、古琴等中国非遗代表项目。

“这次春节巡游活动热闹非凡，吸引不少当地民众参与其中。”平浩说，活动现场比肩继踵，让他想起迪拜世博会期间中国馆的情景，“迪拜世博会期间，中国馆举办了许多活动，我们也有幸参与其中，负责了一些展览展示的设计和广告物料制作等工作。”巡游结束后，他特地跑到世博城中国馆前，又拍了张照片留念，“中国馆是世博会最受欢迎的场馆之一。看到有那么多各国观众前来，我们干起活儿来更有动力。这说明中国文化日益受到各国民众青睐。”

近年来，中阿全面战略伙伴关系不断深化，中国文化在当地的吸引力也日渐提升。平浩对此深有感触，“我看到越来越多当地人参与到在阿中国人的春晚、春节巡游等活动中，电影院里上映了更多华语影片，阿联酋多所学校都开设了中文课程，中文培训班学生越来越多。现在在阿联酋过春节越来越热闹，相信随着更多民众愈加深入地了解中国文化，两国民众友谊将进一步深化。”

平浩来迪拜已经有14年，2013年开始自主创业。随着越来越多的中国企业走进中东，他公司的业务也越来越繁忙。据他介绍，目前公司业务有很大一部分是为工程现场制作安全文明施工和企业文化建设展板等。这些中国企业的“专利”吸引了越来越多的当地企业效仿。特别是施工进度展板，能让已施工和待施工项目一目了然，便于进行管理，常有客户拿着照片前来下订单。“共建‘一带一路’持续推进，让我们这样的小企业受益匪浅，希望新的一年我的生意也能越来越红火。”平浩充满憧憬。

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 07 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)