李 琰 赵渊青

早晨8时许，在中铁二十局莫桑比克公司马拉维马尔卡至班古拉铁路项目驻地，早点名刚结束，茹竑就带着施工图纸和测量仪器一如平常地赶往施工现场。

“这个春节，家乡的过年氛围特别热闹，亲朋好友互相拜年聚会，当地还举办了独具特色的社火、秧歌、秦腔等传统迎春活动。和家人视频聊天时，隔着手机屏幕，我都能感觉到浓郁喜庆的年味儿。”茹竑来自甘肃会宁，在项目中担任工程管理部部长，今年是他在海外度过的第四个春节，坚守在项目施工一线已成为他自己的过年方式。

去年5月，由中铁二十局莫桑比克公司承建的马拉维恩桑杰至马尔卡公路正式开通，成为联通马拉维和莫桑比克两国的重要交通枢纽。“公路提前50天竣工通车，中国企业又快又好地完成了该项目，为当地经济发展和马拉维交通基础设施建设作出了巨大贡献。马拉维人民感谢中国企业！”马拉维总统查克维拉视察项目时作出了高度评价。茹竑对此记忆犹新，为参与项目建设倍感自豪。得益于施工质量优，团队肯拼搏，中铁二十局莫桑比克公司进入马拉维市场5年来，在当地建立了良好口碑和形象，陆续中标了马拉维利隆圭体育综合馆等10余个项目。

马拉维是地处非洲东南部的内陆国家，交通以公路运输为主，仅有的几条铁路因年久失修，难以满足当地经济发展需求。去年年初，公司中标马拉维发展规划重点项目——马尔卡至班古拉铁路项目。该项目位于马南部恩桑杰地区，是以货运为主、兼顾客运的重要干线铁路，也是连接马拉维姆钦吉地区至莫桑比克贝拉港的重要通道，对促进马拉维货物运输、实现区域经济社会发展具有重大意义。不久前，项目部克服拆迁协调难度大、雨季洪涝、疫情造成采购周期长等重重困难，完成了前期筹备工作，即将进入全面施工期。“坚守岗位是我们的责任。我们要全力以赴推进施工，争取早日打通这条带动当地经济发展的交通动脉。”茹竑说。

授人以鱼，不如授人以渔。5年来，中铁二十局莫桑比克公司累计为当地创造了上万个就业岗位，培养了近2000名技术工人，提高了项目沿线居民生活水平。“中国企业不仅仅是帮我们修了一条路，建了一座场馆，更重要的是为很多像我这样的年轻人提供技术培训，增强了大家的技能本领。”当地青年麦加在公司工作了5年，已是一名资历颇深的“老员工”，他见证了中国企业给家乡带来的发展变化，也拥有了实实在在的获得感。

“我有很多朋友和邻居都在参与马尔卡至班古拉铁路的建设。这条铁路建成后，不仅能解决我们出行难的问题，还会帮助我们把种植的大豆、玉米等农产品运输到其他城市，甚至出口到莫桑比克，大家的生活会越来越好！”麦加对铁路的建成充满了期待。

这个春节，麦加在中国同事的指导下，学会了包饺子。“我很喜欢和中国同事一起工作交流，他们的勤劳、友善和朴实感染着我，他们还教会我要脚踏实地，靠努力工作改善生活。”麦加说，工作之余，中国同事经常分享中国传统文化，在中国春节这些重大传统节日，大家会一起写春联、包饺子、做中国美食，“浓浓的人文关怀让我们感受到家的温暖”。

2022年3月，中国与马拉维签署共建“一带一路”谅解备忘录，双边务实合作空间更加广阔。茹竑和麦加相信，随着两国高质量推进“一带一路”建设，双方将共享更多发展机遇，两国人民友好情谊将更加深厚。

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)