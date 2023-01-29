人民网罗马1月28日电（记者谢亚宏）今年春节期间，“欢乐春节——丝绸之路上的友谊大篷车”活动在塞尔维亚贝尔格莱德、博尔、诺维萨德、斯梅戴雷沃、尼什五座城市开展巡游，向当地民众传播中国传统文化、深化中塞友谊。

来自山东省的民间艺术家向各地市民展示了剪影、年画、布偶等非物质文化遗产的传统技艺，表演了舞狮、蹴鞠等文艺节目，并现场制作抻面、水饺等中国美食。当地民众亲身感受中国传统文化，品尝中国美食，现场洋溢着浓浓的中国年味儿。

贝尔格莱德市副市长维多维奇表示，今年是两国首都结为友好城市43周年，很自豪贝尔格莱德能够成为最早开始庆祝中国新年的欧洲城市之一。中国不仅是历史文化悠久的国家，也是在发展道路上取得巨大成就的国家。塞中友谊越来越牢固，两国首都之间的合作也在不断加强。

斯梅戴雷沃市市长贝奇表示，非常高兴同大家共庆我们伟大的朋友——中国的新年，塞尔维亚为同中国的钢铁友谊感到骄傲。中国企业在这座城市最困难的时候收购了斯梅戴雷沃钢厂。如今河钢塞钢经营成功，保证了五千多人的就业及其家庭的生计，并成为塞重要出口商。我们也不能忘记，在过去三年抗击疫情过程中，塞获得了中国在医疗设备和专业知识上的帮助。中国是塞真正的朋友。愿新的一年给大家带来幸福和力量，相信塞中两国友谊将为新一代构建更美好的未来。

中国驻塞尔维亚大使陈波表示，过去一年，两国各领域合作取得诸多成就，两国人民间的友好情谊是所有合作的根基。塞尔维亚歌唱家特尔库利亚在今年央视春晚演唱了塞歌曲《那遥远的地方》。中塞两国虽相距遥远，但两国人民的心越走越近，这是无价之宝。新的一年是中国农历兔年，兔子象征机敏友善，寓意祥和安宁，期待我们的世界在和平和睦中实现繁荣发展，祝中塞两国繁荣昌盛、国泰民安，中塞钢铁友谊长存。

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