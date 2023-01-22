这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿1月20日电（记者许缘）美国财政部长珍妮特·耶伦20日警告，任何未能偿还债务的行为都是违约，如果联邦政府无法偿还债务，将引发美国经济衰退并产生广泛影响。

耶伦当天接受美国有线电视新闻网采访时表示，如果美国国会未及时提高债务上限，联邦政府无法偿还债务，“无疑将导致美国经济衰退”，很多人将失去工作，借贷成本也必将上升。她说，债务违约将引发美国主权债务评级下调，削弱美元作为全球储备货币的地位，并可能“造成一场全球金融危机”。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者 刘杰 摄

耶伦当天表示，如果联邦政府未能履行支付义务，无论是对其债务持有人还是对社会保障受益人，“都构成实际违约”。财政部系统的建立是“为了按时支付所有到期的债务，而非优先考虑某一种形式的债务”。她强调，财政部为避免政府债务违约而采取的特别措施能支撑的时长难以确定，最早6月就可能耗尽。

耶伦此番言论是针对部分共和党联邦众议员提出以优先支付某些债务缓解财政部资金接近耗尽的情形而作出的回应。这些议员认为，在19日触及债务上限后，财政部可考虑优先支付美国国债利息以减少对金融市场造成的损害。

耶伦19日在致国会的信中称，由于联邦政府触及31.4万亿美元的法定举债上限，即日起财政部将采取特别措施，避免联邦政府发生债务违约。目前，国会两党正就提高债务上限展开对峙。对此，美国总统拜登20日表示，他正推动无条件提高债务上限。

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