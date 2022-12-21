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巴西21家福利院感受里约华人社区的爱心

2022年12月21日08:53 | 来源：人民网-国际频道
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活动组织者与巴西21家福利院代表在捐助活动现场。里约华人社区供图
活动组织者与巴西21家福利院代表在捐助活动现场。里约华人社区供图

人民网里约热内卢12月20日电 （记者吴杰）里约华人社区向21家巴西福利院捐助食品篮活动于近日在巴西华人文化交流协会举行，来自圣贡萨洛市等不同区域的受捐助单位的代表、志愿者纷纷表达对中国朋友爱心和善举的感激之情。

百位捐赠者主要来自里约州的华人社区，有多名侨领参与。活动发起团队在短时间内筹集了包含米面粮油的800份食品篮及810盒糖果，捐赠给里约州的盲人福利院、儿童残障教育中心、癌症儿童救助所、老人院等21家非营利福利院。

“感谢你们，感谢华人社区的善举，得到中国朋友的帮助，对我们来说是一种荣幸。”新伊瓜苏市红十字协会主席雷纳托·穆尼兹表示，“当地人口在增长，弱势群体有时候没有东西吃，所以非常感谢华人社区的中国兄弟姐妹，你们长期以来的支持帮助我们很多，我们与华人社区的伙伴关系更加紧密。”

里约侨领孙特英代表活动发起团队表示，赠人玫瑰，手留余香。非常感谢侨胞对巴西弱势群体的帮助。 连续三年的捐助活动弘扬了华侨华人助人为乐的传统美德，侨胞们的善举为巴西里约孤寡老人、残疾人士、被遗弃的儿童送去了真诚的关心和温馨的爱，在巴西树立了良好的中国人形象。

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(责编：徐祥丽、杨牧)

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