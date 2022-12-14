本报记者 管克江

阿联酋中央银行近日宣布，已与包括中国人民银行在内的多家机构完成了一项大规模的中央银行数字货币交易试点。阿联酋中央银行表示，这个名为多边央行数字货币桥的项目证明，使用央行资金进行跨境货币结算更快、更经济、更安全，将对区域和国际贸易以及参与实体产生积极影响。

多边央行数字货币桥项目采用区块链技术，在分布式网络中实现央行数字货币的发行、结算、回收等。相比目前通行的代理行模式，该项目能大幅提升交易效率，将原本3至5天的跨境交易时间缩短到2至10秒，并有望帮助银行节省近一半成本。“这是一个开创性的探索。”参与项目测试的中国银行迪拜分行行长潘鑫源表示。

多边央行数字货币桥项目也是阿联酋与中国在金融领域合作不断深化的体现。2015年，阿联酋作为创始成员加入亚洲基础设施投资银行（亚投行）。同年底，中阿签署了关于设立中国—阿联酋共同投资基金的备忘录。基金总规模100亿美元，一期规模40亿美元，双方各出资50%。基金按照商业原则运作，投资方向为传统能源、基础设施建设和高端制造业、清洁能源及其他高增长行业。

目前，中国四大国有商业银行已在阿联酋设立7家分支机构，利用当地金融平台发行人民币和美元债券，并为中资和当地企业提供融资支持。其中，中国银行在中东北非地区银团贷款市场表现突出，多次牵头绿色能源、海水淡化、节能减排等共建“一带一路”项目的融资。

中国农业银行在阿联酋设立首个人民币清算中心，中国工商银行成为迪拜纳斯达克上市债券第一大海外发行机构。阿布扎比国际金融中心于2018年在中国设立了第一个海外办事处，希望将阿联酋发展成为共建“一带一路”在中东北非地区的金融和投资中心。

今年7月，亚投行宣布，亚投行董事会已批准亚投行在海外设立办事处，首选地点是阿联酋首都阿布扎比。这是亚投行在海外设立的第一个办事处。亚投行有关负责人表示，在阿联酋设立办事处，有利于亚投行拓展在中东、中亚、非洲、拉美等地区的投资业务，加强在全球范围内的项目监测和执行。

阿联酋国务部长苏尔坦表示，作为亚投行创始成员，阿联酋高度认同共建“一带一路”倡议，致力于与中国一道发展沿线国家和地区的贸易能力，促进当地经济增长。

中国银行研究院副院长钟红认为，中国与阿联酋等阿拉伯国家经济互补性强，发展战略契合度高。双方深化金融合作有利于优化贸易结构、拓展新兴领域投资、促进基础设施合作转型升级。展望未来，中阿金融合作具有广阔发展前景，双方可以不断提升在经贸、投资、共建“一带一路”等领域的高质量金融合作，进一步拓展合作的广度和深度，共同搭建国际金融合作共享平台和全球数字经济创新发展平台。

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)