新华社北京12月16日电 12月16日，国务委员兼外长王毅在第十七次中国－中东欧国家合作国家协调员会议上发表视频致辞。

王毅回顾了合作启动10年来历程，强调中国和中东欧国家有着深厚历史联系、互补发展优势、强劲合作需求、共同振兴愿望，彼此是天然合作伙伴。无论国际风云如何变幻，都要以落实北京峰会共识为主线，推动合作向更加坚韧、协调、开放、普惠方向发展。

王毅就深化中国－中东欧国家合作提出四点建议。一是坚持团结友好。友好是中国对欧政策主基调，合作是中国对欧政策总目标。二是坚持协同增效。中国－中东欧国家合作是中欧合作组成部分，遵守市场规则和欧盟标准，助推欧洲实现更均衡发展。三是坚持开放共赢。中方将坚定不移扩大对外开放，继续进口更多中东欧国家优势产品，对在华中东欧国家企业一视同仁。四是坚持务实普惠。中方愿在农食产品输华、电子商务、金融、互联互通、人员往来便利化等领域推出更多新的举措。

本次会议以视频形式举行，外交部中国－中东欧国家合作事务特别代表以及中东欧成员国国家协调员或代表出席会议。

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