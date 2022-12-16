新华社北京12月16日电（记者冯歆然）外交部发言人汪文斌16日表示，近期有关对在华德企、澳企调查结果再次体现了国际社会对中国经济发展前景的信心。中国持续为外商提供更加市场化、法治化、国际化的营商环境，将继续成为各国企业投资的热土。

当日例行记者会上，有记者问：近期，中国德国商会、中国澳大利亚商会对在华德企、澳企调查结果显示，多数受访企业对在华市场机遇和盈利持乐观态度。中国德国商会主席称，中国市场规模和潜力对许多德企依然无与伦比。中国澳大利亚商会主席称，调查结果凸显了澳企对中国市场的渴望。中方对此有何评论？

汪文斌说，注意到有关报告。报告指出，77%的受访德国企业认为未来5年其行业年增长率将不断提高；66%的受访澳大利亚企业计划扩大对华投资，58%的受访澳企将中国视作未来3年全球前三的投资目的地之一。“这再次体现了国际社会对中国经济发展前景的信心。”

汪文斌表示，中国坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，因时因势不断优化调整疫情防控措施，最大程度减少疫情对人民生活和经济社会发展的影响。2020年和2021年，全球人类发展指数连续两年出现有记录以来的下降，而2021年中国在这一指数的排行榜上较2019年提升了6位。2020年、2021年，中国经济两年平均增长5.1%，在世界主要经济体中名列前茅。随着疫情防控优化调整措施的逐步有序推进落实，中国经济增速将会持续回升。

“我们坚信开放合作是历史大势，互利共赢是人心所向。”汪文斌说，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，推动建设开放型世界经济，持续为外商提供更加市场化、法治化、国际化的营商环境。中国将继续成为包括德企、澳企在内的各国企业投资的热土。

(责编：赵欣悦、胡永秋)