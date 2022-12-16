人民网约翰内斯堡12月16日电 （记者闫韫明）12月15日，中国援布隆迪农业专家组在中方建设的农业示范中心举办捐赠仪式，向当地农业合作社赠送10吨由专家组在当地首批培育成功的中国优质杂交水稻种子。中国驻布隆迪大使馆临时代办王原、布隆迪农业部部长助理恩德瑞马纳、布隆迪班扎省长尼齐吉伊马纳、中国驻布隆迪大使馆经商参赞肖国风、中国援布隆迪农业专家组、布隆迪三个省份的农业合作社代表出席仪式。

王原在致辞中表示，2022年是布隆迪的“农业年”，农业是中布两国元首均十分重视的重点合作领域。以杨华德为组长的援布农业专家组在使馆的指导下，克服疫情带来的各种困难，勇于奉献，不辞辛劳，奋战一线，依托农业示范中心，与布隆迪农业部、国家农业科学院和布隆迪班扎省通力合作，取得了丰硕的合作成果，在全国范围内成立了二十多个农业示范村，为布培养出大批农业领域的领军人才。在此基础上，专家组不断拓宽创新农业合作模式，经过两年多的不懈努力和切合国情的实践与探索，终于在当地成功培育出中国优质杂交水稻种子，并经过多方实践，已在布隆迪试验性规模种植，取得了令人振奋的突破和良好成果。中方将继续与布方携手共同开拓双边合作新领域，助力布隆迪保障粮食安全，造福两国人民。

布隆迪农业部部助恩德瑞马纳、布隆迪班扎省长尼齐吉伊马纳、布隆迪三个省份的农业合作社代表非常感谢中方赠予优质种子，并衷心感谢中国政府长期以来在布发展的各个领域尤其是农业领域给予布方的多种形式的无私援助。布方人士表示，中国是布隆迪“全天候”朋友和“全方位”伙伴，此次捐赠再次充分体现出双方的深厚的兄弟情谊。

恩德瑞马纳表示，布中农业合作源远流长，成果丰硕。中国援布农业专家组不畏艰难险阻，运用中国先进的农业技术言传身教，为布隆迪农业发展做出重要贡献。在中国专家们的指导下，布方运用中国先进的农业科学技术，水稻产量已实现两至三倍的增产增收，大幅提升了布农民的生活水平，布中合作为实现恩达伊施米耶总统制订的“人人有饭吃，家家有所蓄”的发展目标做出了切切实实的贡献。布方希望中方继续大力支持布农业等各领域的发展，支持杂交水稻在布种植。布方愿继续向中方学习农业发展先进经验，持续加大双方合作力度，创新合作方式，力求早日实现中国优质种子在当地市场化，让更多的民众受益并脱贫致富。

布隆迪国家电视台等主流媒体对此次捐赠仪式进行了报道。

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