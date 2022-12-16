人民网曼谷12月16日电 （记者孙广勇）12月16日，“心联通 云南行”民生工程——泰国妇女职业技能培训在泰国清莱府举行结业典礼。泰国清莱府副府尹瓦拉蒂颂·恩努、中国云南省驻泰国（曼谷）商务代表处主任李辉及泰国清莱府清孔县帕党村培训学员代表等参加活动。

“心联通 云南行”泰国妇女职业技能培训结业仪式现场。中国云南省驻泰国（曼谷）商务代表处供图

清莱府副府尹瓦拉蒂颂·恩努表示，泰中两国友好交往历史悠久，清莱府与中国云南省是友好省府，双方互访频繁、友好交流稳固发展。此次培训活动是泰中胞波情谊的生动体现，清莱府真诚期待未来与云南省进行全方位合作。

中国云南省驻泰国（曼谷）商务代表处主任李辉表示，本次培训通过开展对泰国失业妇女的技能培训，呼吁社会重视妇女再就业问题。主办方将继续帮助当地妇女提升就业技能，建立和完善相关的妇女再就业互助平台，为泰国妇女提供更多的再就业机会，为促进中泰友好合作发挥积极作用。

“心联通 云南行”工程由云南省对外友好协会主办，主要面向中国云南省周边国家开展“小而美”民生公益活动，旨在夯实民意基础，促进民心相通。该工程重点计划实施妇女技能培训、农业合作、学校运动场地改造、乡村道路硬化、光伏储能路灯、乡村卫生所、卫生厕所和人畜饮水等方面的项目。

“心联通 云南行”支援泰国妇女职业技能培训由云南省对外友好协会、云南省驻泰国（曼谷）商务代表处、云南能投联合外经股份有限公司、泰国《星暹日报》组织协调举办。项目自2022年8月正式启动以来，共在泰国各地举办了13场妇女职业培训，超过560名泰国妇女受益，进一步丰富了中国云南省与泰国清莱府在友好省关系框架下的交流合作内涵。

(责编：崔译戈、刘慧)