人民网迪拜12月16日电 （记者管克江）12月15日，中国石油中东公司在迪拜、北京、巴格达三地同时发布《中国石油助力伊拉克石油工业发展策略研究报告》及《中国石油在伊拉克企业社会责任专题报告》。报告由中国石油中东公司与国内外有关单位，伊拉克智库、高校联合撰写。

中国驻伊拉克大使崔巍致辞表示，这两份研究报告不仅体现了中伊经济能源领域的合作成果，也承载了对两国未来长期合作与不断发展的承诺。中国石油集团企业文化部副总经理沈中表示，两份报告总结提炼了中国石油全面履行社会责任、促进伊拉克经济社会发展、增进中伊友谊的做法实践，向伊拉克人民展现了一个真实、立体、全面的中国和负责任的中国企业良好形象。

中国石油中东公司总经理王贵海表示，中国石油将继续发挥在技术、管理和投资等方面的优势，依托“一带一路”建设机遇，携手合作伙伴，深化与伊拉克的油气合作，为伊拉克经济社会持续繁荣发展贡献力量。

伊拉克大学教授阿明·阿巴斯认为，此次发布会为中企与伊拉克高校、智库、媒体架设了沟通的桥梁，不仅有助于增进互相了解，深化友谊，更有助于双方进一步在各领域的交流与合作。

据了解，中国石油是伊拉克战争后第一家进入伊拉克市场的外国石油公司，先后参与艾哈代布、鲁迈拉、哈法亚等大型油田的建设与服务，目前是伊拉克最大的外国投资者。中国石油积极参与伊拉克石油工业重建，注重培养本土石油人才，创造更多就业机会，造福当地社区和民众，成为本地居民值得信赖的合作伙伴。

(责编：于洋、杨牧)