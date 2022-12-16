新华社加拿大蒙特利尔12月15日电（记者郭爽 陈琛）正在加拿大蒙特利尔举办的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间，中国科学院新疆生态与地理研究所（以下简称“新疆生地所”）联合国内外科研机构和国际组织正式启动“干旱区生物多样性保护联合体”。

据介绍，这个平台将汇聚“一带一路”沿线国家及相关国际机构科学家的智慧，重点关注干旱区生物多样性保护面临的问题与挑战，致力于不断增强干旱生态系统多样性、稳定性与可持续性，就物种濒危机制、干旱生态系统服务功能和干旱区生物资源可持续利用等关键问题开展联合研究。

新疆生地所所长张元明接受新华社记者采访时说，依托这个国际化平台，中国科学家将进一步加强和拓展面向中亚、非洲等“一带一路”沿线国家和地区在生物多样性保护领域的合作，促进干旱区生物多样性信息和数据共享以及遗传资源的惠益分享。

“一带一路”国际科学组织联盟主席白春礼指出，大部分干旱区位于发展中国家，生物多样性保护与可持续利用的政策相对缺乏，特有的生物多样性没有得到足够重视，有关部门应加强国际合作，优先对全球干旱区进行保护。

此外，在COP15第二阶段会议期间，张元明与联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛签署了《合作备忘录》。未来5年，双方将通过联合研究、能力建设、知识分享、联合办会、培训等方式促进干旱区生物多样性的保护与可持续利用。

联合国《生物多样性公约》秘书处官员贾迈勒·安纳吉勒若娃说：“我们高度赞赏新疆生地所在国际会议上推动干旱区生物多样性保护，新疆生地所与《公约》秘书处签署的《合作备忘录》是加强国际间合作开展干旱区生物多样性保护的关键举措，我们期待与新疆生地所在干旱区生物多样性领域开展科研、能力建设和技术研发等系列合作。”

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