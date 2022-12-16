符园园 鲁扬 张荣

2022年即将落下帷幕，回顾这一年，中国与葡语国家守望相助，携手前行，政治互信日益牢固，经贸关系不断深化，人文交流丰富多彩，双边关系正迎来新的发展机遇。

双多边机制凝聚合作共识

随着经贸往来不断增多，中国与葡语国家之间建立了长期稳定的双边、多边合作机制，对增进互信、凝聚共识、扩大合作具有重要积极作用。今年，借助中葡论坛、金砖会晤等平台，中国与葡语国家围绕抗疫合作、能源安全、全球治理等议题开展对话，达成了广泛共识。

2022年4月，中葡论坛部长级特别会议在澳门成功举办。会议取得三项成果：一是签署了《联合声明》为今后一个时期中国和葡语国家在中葡论坛框架下加强各领域合作做出了具体规划；二是在澳门成立中国－葡语国家防疫交流中心，旨在加强中国与葡语国家在医疗卫生领域的合作；三是吸纳赤道几内亚共和国为第十个与会国，至此，论坛就覆盖了全世界所有以葡语为官方语言的国家。

5月，中国与巴西召开中巴高层协调与合作委员会第六次会议，就《2022年至2031年中巴战略规划》和《2022年至2026年中巴执行计划》达成一致，规划并确定了中巴未来十年的合作目标和原则，以及未来五年优先合作领域和项目。

6月，中国作为金砖国家轮值主席国，成功举办了100多场会议和活动，涵盖政治安全、经贸财金和可持续发展等30多个具体领域，推动金砖合作在多方面取得重要进展。其中，中国主办的金砖国家领导人第十四次会晤通过并发表《北京宣言》，金砖五国在加强和改革全球治理、团结抗击疫情、维护和平与安全、促进经济复苏、加快落实联合国2030年可持续发展议程、深化人文交流、完善金砖机制建设等8方面达成了70余项共识。

当前，大部分葡语国家已加入共建“一带一路”倡议。在“一带一路”倡议框架下，一系列形式多样的交流合作、公共外交活动，增进了中国与葡语国家之间的相互理解，广泛凝聚共建“一带一路”的共识。未来，“一带一路”倡议与既有的多双边合作机制互为机遇、互动发展，将推动中国与葡语国家双边关系与合作再上新台阶。

经贸合作彰显韧性与潜力

2022年，受新冠疫情反复、俄乌危机等多重因素影响，各国经济复苏步伐放缓。尽管如此，中国与葡语国家的经贸合作仍延续了稳中有升的发展态势，展现了较强韧性和发展潜力。

根据中国海关统计，2022年上半年，中国与巴西的贸易总额为822.6亿美元，同比增长9.0%；与安哥拉双边贸易总额为144.9亿美元，同比增长33.2%；与葡萄牙的双边贸易总额为46.1亿美元，同比增长10.9%。截至今年10月，中国与葡语国家的进出口商品总值达到1825.68亿美元，同比增长1.81%。根据目前的增速，2022年中国与葡语国家的贸易额有望超过两千亿美元，实现个位数的增长。

在葡语国家中，巴西是中国最大的贸易伙伴，而中国已连续13年保持巴西最大贸易伙伴地位，双边贸易额连续4年突破1000亿美元。对外经济贸易大学中国葡语国家研究中心首席专家王成安在接受人民网采访时表示，中巴贸易在疫情中仍逆势上扬的原因主要有三方面：一是中国的机遇。中国政府在新冠肺炎疫情期间继续采取对外开放的举措，为中巴合作提供新的机遇。二是市场的力量。中国和巴西之间的农产品贸易互补性强。巴西是全球第二大粮食出口国，其中巴西大豆是中国进口大豆的主要来源之一，且具性价比优势。三是政策的畅通。自2006年起至2022年，中国—巴西高层协调与合作委员会先后举办六次会议，积极推进各领域务实合作，取得丰硕、务实的成果。

根据巴西-中国企业家委员会8月31日发布的一份报告，2021年巴西成为中国境外投资的第一大目的地，投资总额为59亿美元，较2020年增长208%，涵盖能源、电力、信息技术和汽车等领域。2022年5月，中巴高委会第六次会议就促进两国农产品贸易发展、低碳和清洁技术投资等领域合作事项达成一致，同意在数字经济等领域积极开展合作。

人文交流促进民心相通

国之交在于民相亲。中国与葡语国家虽然相距遥远，国情各异，但彼此有着悠久交往历史，相互怀有友好感情。

面对肆虐的新冠肺炎疫情，中国与葡语国家携手合作，共克时艰。疫情初期，葡萄牙足球超级联赛比赛现场专门打出“中国加油，我们与你同在”的横幅，支持中国抗击疫情；巴西官员、社会各界友好人士在社交媒体上录制视频，为中国抗疫加油打气。

投我以木桃，报之以琼瑶。北京、上海和沈阳等地以各种形式分别向里斯本、波尔图和布拉加等葡萄牙城市捐赠抗疫物资，中国援外医疗队前往佛得角积极开展疫情防控与医疗救治工作，科兴公司与巴西布坦坦研究所合作开展新冠疫苗的临床试验......中国以各种形式向葡语国家提供了多批抗疫物资和疫苗援助，以实际行动回馈“相知无远近，万里尚为邻”的深厚情谊。

随着中国与葡语国家经贸合作不断扩大，人文交流也在不断升温。今年以来，一系列丰富多彩的文化交流活动，加深了中国与葡语国家人民对彼此文化的认知与了解。

在卡塔尔世界杯上，葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、巴西球星内马尔的精彩表现让中国民众感受到了葡语国家足球文化的独特魅力；巴西驻华使领馆积极开展巴西电影节、摄影展、巴西小吃品鉴会等各类主题文化活动，通过线上线下双向互动，向中国民众展示了丰富多元的巴西文化；中国驻巴西大使馆与巴西各孔子学院和中文教学机构联合举办“国际中文日”系列体验活动，让巴西民众领略了中文和中国文化的魅力；中葡论坛（澳门）常设秘书处主办的第十四届中国-葡语国家文化周，以线上线下相结合的方式，呈现中国及葡语国家的传统文化。

民相亲在于心相通。随着中国与葡语国家民众之间的联系日益深入，对彼此文化的学习也充满热情。目前，在葡语国家设立的孔子学院已有22所，中国开设葡语专业的高校有近60所，中国迎来了“葡语热”，葡语国家也掀起了“汉语热”。作为“民心相通”的桥梁，语言文化交流必将为推动中国与葡语国家关系的全面发展作出更大贡献。

面向未来 挑战与机遇并存

2022年，中共二十大胜利召开，选举产生了新一届中央领导机构；巴西总统大选落下帷幕，卢拉胜出。中国社科院拉美研究所巴西研究中心副秘书长何露杨认为，卢拉上任后，巴西新政府的外交政策将向平衡、多元、务实的传统基调回归，为中巴双边关系深化提供有利契机。中巴可在“一带一路”框架下加强战略协作，以发展和环保议题为引领，以基础设施和农业合作为突破，以安全和卫生领域为增项，密切治国理政经验交流，推动中巴全面战略伙伴关系提质升级。

当今世界进入新的动荡期，全球经济复苏放缓，不稳定和不确定因素凸显，中国和葡语国家面临相似的机遇和挑战，双方比以往任何时候都更需要团结合作、共克时艰，共同构建人类命运共同体。

(责编：于洋、杨牧)