新华社北京12月16日电 综合新华社驻外记者报道：欧洲理事会15日批准了欧盟委员会此前提出的第九轮对俄罗斯制裁措施。美国政府15日也宣布了新一轮针对俄罗斯个人和实体的制裁措施。俄总统普京当天表示，西方国家试图通过制裁将俄罗斯推向世界发展的边缘，但俄罗斯绝不会走自我封闭的道路。

欧洲理事会15日晚发表声明说，欧盟各成员国领导人通过了欧盟委员会提出的对俄第九轮制裁措施和俄石油价格上限。不过，欧盟成员国未能就天然气采购价格上限达成一致。各成员国能源部长将在下周再次讨论这个问题。欧盟委员会此前提出第九轮制裁俄罗斯提案，列出相关俄个人和实体制裁名单，要求实施新的出口管制，并禁止俄获得无人机。相关措施还包括停播4个俄电视频道，对俄能源和矿业部门采取进一步经济制裁。

美国国务卿布林肯15日发布声明说，俄寡头弗拉基米尔·波塔宁及其家人同时受到美国国务院和财政部的制裁，其所有的一家投资公司和一家银行也受到制裁。美国务院还对29名俄地区长官和州长等实施了制裁。根据声明，美国务院还制裁了俄罗斯铁路股份公司的5名董事会成员。美财政部制裁了俄罗斯外贸银行的17家附属机构，这一银行今年2月已被美财政部列入制裁名单。

俄总统普京15日以视频形式召开战略发展和国家项目委员会会议时表示，西方国家通过制裁，试图将俄罗斯推向世界发展的边缘，但俄罗斯绝不会走自我封闭的道路。普京表示，西方对俄罗斯发起前所未有的制裁，其目的是在短时间内摧毁俄罗斯经济，掠夺俄外汇储备，造成俄罗斯卢布崩溃并引发恶性通货膨胀。但事实是，在俄政府、金融机构和各地方共同努力下，俄经济局势得以恢复稳定。

普京说，俄罗斯2022年国内生产总值（GDP）将下降约2.5%，较此前下降2.9%的预测有所收窄。他还指出，俄罗斯的物价水平、公共财政保持稳定。（参与记者：任珂、邓仙来、黄河）

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