人民网曼谷12月16日电 （记者孙广勇）12月15日，老挝国立大学孔子学院举办第一届中华经典诵读大赛，中方院长罗明、老方院长李建民出席，孔院中老方教师以及中文师范专业180余名师生到场参加本次活动。

罗明院长在致辞中表示，中华民族源远流长、博大精深的传统文化为世人留下了宝贵的精神遗产，无论是饱含哲理的先贤言论著作，还是蕴涵优美意象的诗词曲赋，都积淀着智慧的结晶。通过学习、诵读可以深入地感受领悟中华经典，加深对中华优秀文化传统的了解和热爱，提高大家的文化素养、审美情趣及汉语言文字应用能力，形成良好的经典文学读书氛围。

本次中华经典诵读大赛以“朗诵经典文学，弘扬中华文化”为主题。比赛的篇目有《论语》《诗经》《礼记》《大学》《孟子》《荀子》《水调歌头·明月几时有》《望岳》《陋室铭》《黄鹤楼》等中华经典著作篇目。

参赛学生精神饱满，用抑扬顿挫、饱含真情的语调诵读经典，或慷慨激昂，或婉转舒缓，以丰富多彩的形式诵读了中华经典名篇，以独特的方式向大家展示经典、诠释经典。比赛过程更是高潮迭起、精彩纷呈。现场观众无一不沉浸其中，感受诵读的艺术和中华经典作品的魅力。

老挝国立大学孔子学院成功举办第一届中华经典诵读大赛，给老挝学生提供了一个展示自己、练习中文的平台，进一步激发了学生们学习汉语的热情，去感受、去诵读、去积累，提升自己的汉语语言文化水平和素质，在诵读经典中领略中华优秀传统文化的魅力。

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