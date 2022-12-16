人民网北京12月16日电 （记者张博岚）12月15日，由全球化智库（CCG）主办，当代中国与世界研究院支持的第七届中国全球智库创新年会在京举行。本届中国全球智库创新年会采取线上线下相结合形式，十余个国家三十余位全球知名智库负责人和资深研究者围绕后疫情时代的中美竞争与合作、重启后疫情时代的人文交流、亚太地区发展与合作、中国式现代化与对外开放合作、国际变局中的中欧智库交流等主题进行了深入研讨。

近年来，百年变局与世纪疫情的交织叠加，全球经济遭遇挫折，实现可持续发展目标的努力受到重挫。在后疫情时代，经济有望复苏，人文往来即将重启。在错综复杂的国际形势下，国际智库之间的交流与合作，将助力各国共同应对人类所面临的挑战和紧迫问题。围绕后疫情时代的国际合作和人文交流，本届智库创新年会共设置五个主题论坛，一场线上对话，并举行了新书发布会。

全球化智库（CCG）秘书长苗绿主持了开幕式，中国外文局局长杜占元、美国对外关系委员会总裁理查德·哈斯、全球化智库理事长、原国务院参事王辉耀发表主旨演讲。

中国外文局局长杜占元指出，我们正在经历一个充满巨大挑战性和不确定性的时代之变局，在共同克服时艰的道路上，我们需要有信心，需要团结，也需要智慧。贡献智慧、出谋划策是智库的职责和使命，也是智库的核心价值所在。智库要成为文明交流的研究高地、实践重地，成为国际传播的人才基地。对于在当前形势下如何更好地创造性地发挥智库的积极作用，杜占元提出了四点建议：一是坚持胸怀天下，彰显智库价值感召力；二是瞄准全球问题，提升智库思想引领力；三是推动跨国合作，增强智库研究凝聚力；四是面向青年群体，强化智库平台吸引力。

美国对外关系委员会总裁理查德·哈斯指出，智库在国家间的对话中具有重要地位，智库的价值在于其在学界和政府间占据独特位置。智库从事具体政策问题的分析，有责任向国家、政府提供政策建议，为公众服务，其培养的人才可以在企业、政府、新闻界及外交领域承担更多责任。智库在全球治理中发挥着重要作用，全球各国智库可以参与二轨、一点五轨的对话与会议，共同讨论世界问题，加强学术、人文之间的交流，弥合分歧并产生新的解决方案。

CCG理事长、原国务院参事王辉耀表示，当前，智库在国际上得到了广泛的发展，美国有2000多家智库，中国现在有1000多家智库，智库是因为国家的发展而兴盛的，可以预见未来中国的智库还会有更大的发展。CCG举办的全球智库创新年会是目前坚持时间比较长的智库交流活动，希望将其打造成中国智库探讨创新和思想智慧的一个平台。

CCG新书《理解21世纪的全球化、全球不平等和权力转移——CCG对话全球》在年会上发布。本书由全球化智库（CCG）理事长王辉耀、CCG秘书长苗绿主编，书中辑录和整理了2021年3月至10月举办的“CCG名家对话”的思想精华，致力于向世界分享这些独到的见解，让读者能够了解和对比这些专家学者的观点，以加深对全球化、全球治理和多边主义、世界经济、人类共同面临的挑战以及中美关系等重要议题的理解。

此外，CCG还举办了论坛特别线上对话节目，CCG理事长王辉耀与美国对外关系委员会总裁理查德·哈斯就智库在新的国际形势下的价值，如何更好地发挥智库作用，中美两国如何弥合分歧、扩大共识等进行了深入的讨论。

中国全球智库创新年会由CCG发起，至2022年已成功举办七届。作为在中国举办的全球智库论坛，中国全球智库创新年会关注全球智库行业在发展与创新领域新趋势，旨在促进全球智库与中国特色新型智库间交流合作，以结合地区政策环境为解决智库发展中的问题提供方案，更好承担当代智库的历史使命。来自全球数十个国家的上百家智库管理者和资深研究者参与了往届活动。

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