新华社加拿大蒙特利尔12月15日电（记者康逸 史霄萌）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段高级别会议15日在加拿大蒙特利尔开幕。多名联合国高级官员在开幕致辞中呼吁各方展现政治意愿，尽快达成“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”）。

第77届联合国大会主席克勒希说，人们相聚这里，是为了拯救自己以及子孙后代。他敦促科学家、谈判代表和决策者保持追求和谐的雄心，从上一个生物多样性十年保护蓝图“爱知目标”的失败中吸取教训，达成强有力的、以科学为基础的“框架”。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德指出，自然界及人类的未来正处在一个十字路口。与会代表必须做三件事：首先，达成“框架”并确保其实施；第二，发达国家必须向发展中国家提供财政资源、技术和能力建设支持，以确保“框架”在所有国家得到公平公正的实施；第三，需要进一步了解如何公平地分享基因测序技术及其商业应用快速发展产生的惠益。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛表示，COP15必须成为生物多样性治理的转折点。虽然各方利益诉求不同，但仍可为了一个共同的愿景和目标团结合作。她呼吁各方缩小分歧，扩大共识，共同努力达成有雄心且现实可行的“框架”。

COP15第二阶段高级别会议将持续至17日，目前已有来自140个缔约方和60个国际组织机构的代表出席，其中包括近200名部级代表。这是《生物多样性公约》缔约方大会历史上高级别代表参会人数最多的一次。

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