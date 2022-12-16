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普京：俄罗斯绝不会走自我封闭的道路

2022年12月16日10:48 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月15日电（记者黄河）俄罗斯总统普京15日以视频形式召开战略发展和国家项目委员会会议时表示，西方国家通过制裁，试图将俄罗斯推向世界发展的边缘，但俄罗斯绝不会走自我封闭的道路。

　　普京表示，西方对俄罗斯发起前所未有的制裁，其目的是在短时间内摧毁俄罗斯经济，掠夺俄外汇储备，造成俄罗斯卢布崩溃并引发恶性通货膨胀。但事实是，在俄政府、金融机构和各地方共同努力下，俄经济局势得以恢复稳定。

　　普京在讲话中说，俄罗斯2022年国内生产总值（GDP）将下降约2.5%，较此前下降2.9%的预测有所收窄。他还指出，俄罗斯物价水平自3月至4月出现较大幅度上涨之后，从5月份至今一直保持相对稳定，“卢布自年初以来已经成为世界上最坚挺的货币之一”。

　　普京还表示，目前俄罗斯公共财政保持稳定。今年前11个月俄联邦预算执行盈余约为5600亿卢布（约合86.6亿美元）。普京说，预计今年和未来几年，俄罗斯预算赤字将保持在较低水平，约占GDP的2%。

　　据普京介绍，过去5个月内，俄罗斯出口粮食约2200万吨，主要出口方向为亚非国家。他还说，截至2023年6月30日，即当前农业年结束之际，俄罗斯粮食收成将创下新纪录，粮食出口总量有望达到5000万吨。

　　普京强调，俄罗斯外贸和投资正在向充满活力的发展中国家、地区和市场转移。

(责编：贾文婷、燕勐)

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