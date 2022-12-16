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波黑正式成为欧盟候选成员国

2022年12月16日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔12月15日电（记者任珂）欧洲理事会15日决定给予波黑欧盟候选成员国地位。

　　为期两天的欧盟冬季峰会15日在比利时布鲁塞尔开幕。欧洲理事会在当晚发表的一份声明中说，理事会同意欧盟委员会10月12日提出的建议，给予波黑欧盟候选国地位。声明说，欧洲理事会评估了欧盟候选国和合作伙伴的情况，制定了改革优先事项的指导方针，并重申了理事会对欧盟扩大政策的承诺。

　　欧洲理事会主席米歇尔当天在社交媒体上说，波黑被给予候选国地位是对波黑政府推行改革的明确期望。

　　波黑主席团成员贝契罗维奇表示，波黑应该抓住这一机遇，向争取快速成为欧盟正式成员国方向迈进。波黑部长会议主席（总理）特盖尔蒂亚说，成为欧盟候选国，是波黑继续实施旨在改善民众生活条件改革的强大动力。

　　波黑2016年提交加入欧盟申请，欧盟委员会2019年接受申请。今年10月12日，欧盟委员会通过“2022年扩大一揽子文件”，建议给予波黑欧盟候选国地位。

　　今年以来，欧盟扩大的速度明显加快。6月23日，欧洲理事会给予乌克兰和摩尔多瓦两国欧盟候选国地位。（参与记者：张修智）

(责编：贾文婷、燕勐)

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