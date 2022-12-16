新华社联合国12月15日电 中国常驻联合国代表张军15日在安理会“恐怖行为威胁国际和平与安全”公开会上发言，表示反对将反恐问题政治化工具化、反对搞双重标准或选择性反恐。

张军说，当前，全球恐怖活动加速回潮，“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等恐怖组织十分猖獗。恐怖主义是人类公敌，国际社会要进一步加强协调合作，有效打击恐怖分子，全力阻遏恐怖势力蔓延。

第一，要进一步凝聚反恐合作的政治意愿，形成最强大合力。恐怖主义是全球性挑战，不可能仅凭一国之力得以解决。各国应秉持安全共同体理念，全面、准确、扎实落实联大和安理会所有反恐决议，打击所有被安理会列名的恐怖组织和个人。个别国家近年来反恐问题立场出现倒退，中方深感遗憾。把反恐问题政治化工具化，采取双重标准或选择性反恐，最终会害人害己，损害国际反恐合作大局。面对恐怖主义共同威胁，各方应该彻底摒弃地缘政治算盘和意识形态偏见，切实加大司法等领域反恐务实合作，支持联合国发挥核心协调作用，尽快完成《关于国际恐怖主义的全面公约》谈判。

第二，要进一步优化资源配置，向反恐合作最优先地区、最紧迫问题倾斜。非洲、中东、中亚等地区处在国际反恐前沿，面临的恐怖威胁最直接，遭受的恐怖袭击最严重，提升反恐能力的需求最紧迫。联合国和国际社会要针对上述地区反恐需求，在资源配置上适当倾斜，帮助发展中国家加强立法、司法、执法等层面反恐能力建设。

第三，要继续坚持标本兼治，致力于消除恐怖主义滋生的根源。单纯依靠军事手段很难彻底铲除恐怖主义的土壤，必须综合采取政治、经济、司法等手段，系统应对。要推动热点问题政治解决，帮助有关国家改善人道局势，防止恐怖势力利用混乱局势趁机渔利。发展不足是恐怖势力滋生和坐大的根源之一。各国要在坚决打击一切恐怖分子的同时，重视恢复经济、消除贫困、提升教育、扩大就业，走符合本国国情的可持续发展道路，压缩极端思想的生存空间，逐步消除滋生和助长恐怖主义的条件。

张军说，中方一贯高度重视、积极参与反恐国际合作。中方愿同各方一道，共同落实好“全球安全倡议”和“全球发展倡议”，为国际反恐事业不断作出新的贡献。

(责编：岳弘彬、杨光宇)