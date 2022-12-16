本报记者 彭 敏

“作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席国，中国高度重视生物多样性保护，积极履行《生物多样性公约》及其议定书，在国际社会展现出领导力。”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛日前在接受本报记者采访时表示，COP15第一阶段会议在昆明成功举办，为COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔召开奠定了很好的基础。“作为COP15主席国，中国为会议所做工作令人赞赏。”

穆雷玛表示，地球正处于危机之中，各缔约方迫切需要在COP15第二阶段会议商定达成“2020年后全球生物多样性框架”（以下称“框架”），擘画未来10年乃至更长一段时期内全球生物多样性治理的蓝图。框架旨在扭转当前生物多样性丧失趋势，并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路，进而全面实现“人与自然和谐共生”的2050年愿景。“希望各缔约方都做好合作准备，通过框架并考虑其他几项决定。”穆雷玛表示，作为大会主席国，中方一直不遗余力地发挥领导力和协调作用，推动框架的谈判和全球生物多样性保护进程。

在2010年举行的《生物多样性公约》第十次缔约方大会上，国际社会为了应对生物多样性丧失的严峻形势，制定了2011年至2020年全球生物多样性保护的20个目标，被称为“爱知目标”。这是全球范围内第一次提出以10年为期的生物多样性保护目标。联合国2020年对“爱知目标”进行的评估显示，在全球层面，20个“爱知目标”中没有一个完全实现，仅有6个部分实现。穆雷玛表示，在制定框架时，各缔约方从中吸取了教训。“中国落实‘爱知目标’总体情况好于全球平均水平。”穆雷玛表示，中国宣布率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，这非常有助于框架的达成及实施。

“中国在生物多样性保护和生态文明建设方面取得巨大成就的同时，也实现了经济发展的巨大成就。这可以为所有发展中国家提供很好的借鉴。此外，中国还积极参与国际合作，推动形成应对气候变化的合力。”穆雷玛表示，近年来，中国采取了很多措施推动全社会参与生物多样性保护，如开展“联合国生物多样性十年中国行动”系列活动，每年各地和有关部门都举行形式多样的宣传活动，公众生物多样性保护意识和参与热情显著提高。

（本报蒙特利尔电）

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)