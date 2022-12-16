中国立天下之正位，行人类之大道，不搞地缘政治的小圈子，不打地缘私利的小算盘，对阿拉伯国家以心相交、以义为先，受到地区国家的真心支持和广泛欢迎

习近平主席具有里程碑意义的中东之行，引领中阿、中海和中沙关系迈进全面深化发展的新时代。访问期间，习近平主席同近20位阿拉伯国家领导人举行双边会见，共叙友谊、共话互信、共商合作、共论天下。“沙中双方在诸多问题上都拥有重要共识，中方的利益也就是沙方的利益”“埃方很高兴有中国这样的伟大朋友”“巴勒斯坦人民对同中国人民的友好关系深感自豪”……透过这些真诚话语，可以充分感受到阿拉伯国家对加强中阿团结合作的坚定信心。

中国和阿拉伯国家友好交往源远流长，在丝绸古道中相知相交，在民族解放斗争中患难与共，在经济全球化浪潮中合作共赢，在国际风云变幻中坚守道义。“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神，正是中阿跨越千年友好关系的结晶。中阿从彼此古老文明中汲取智慧，共同弘扬“重和平、尚和谐、讲信义、求真知”的文明真谛，为中阿友谊历久弥坚奠定了重要基础。

近年来，中国向西开放的大趋势同阿拉伯国家向东发展的新潮流相向而行、彼此呼应。相似的历史遭遇、相同的发展梦想、相互的信任支持，使中阿双方更坚定走到了一起。当前，世界进入新的动荡变革期，中东地区正在发生新的深刻变化。阿拉伯人民要求和平与发展的愿望更加迫切，追求公平正义的呼声更加强烈。中方支持阿拉伯国家自主探索符合本国国情的发展道路，把前途命运牢牢掌握在自己手中；愿同阿方深化战略互信，坚定支持彼此维护国家主权、领土完整、民族尊严。阿拉伯国家坚定恪守一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整。“我们在中国的身后，中国也在我们的身后。”阿拉伯国家领导人的生动话语，凸显了中阿加强团结合作对彼此的重要意义。

党的二十大明确了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的任务和路径，绘就中国未来发展宏伟蓝图。“中国在世界经济格局中占有举足轻重地位，是渴望进步与繁荣的各国人民向往的楷模”“越来越多突尼斯青年开始学习中文，他们相信中国将在国际上发挥更加重要作用”“巴林年轻人喜爱中国、向往中国，相信中国就是未来”“卡方不会对深化卡中合作设限，将增加对华投资”……阿拉伯国家加强对华合作的意愿更加强烈。习近平主席在首届中国—阿拉伯国家峰会上提出中阿务实合作“八大共同行动”，得到阿方普遍欢迎和支持。21个阿拉伯国家及阿盟已同中国签署共建“一带一路”合作文件。阿拉伯国家联盟秘书长阿布·盖特指出，只要双方共同努力，携手构建阿中命运共同体，就一定能助力彼此实现发展梦想。

作为发展中国家重要成员、国际舞台上重要力量和两大文明，中阿加强团结合作的世界意义不言而喻。中阿都支持多边主义，希望推动多边合作，让世界各国都有机会实现发展繁荣。“中国始终坚持大小国家一律平等，坚持不干涉别国内政，致力于为全世界人民谋福祉，中方提出的一系列重要倡议、推出的重大举措有利于世界”“中方始终站在国际公平正义一方，提出的全球发展倡议充满人文关怀和先进理念，对于提升发展中国家能力、实现各国共同发展进步具有重要意义”……阿拉伯国家普遍认可、支持中国的全球治理理念和行动。中阿在各类国际场合就共同关心的国际问题加强团结合作，必将有力维护世界和平、促进共同发展、捍卫公平正义、推动文明进步。

事实证明，中国立天下之正位，行人类之大道，不搞地缘政治的小圈子，不打地缘私利的小算盘，对阿拉伯国家以心相交、以义为先，受到地区国家的真心支持和广泛欢迎。中阿加强团结合作是大势所趋，不仅将助力彼此实现发展梦想，也将为世界和平发展作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)