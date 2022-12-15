新华社北京12月15日电 12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤表示，习近平主席多次指出，中欧是维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明。当前，国际政治经济形势正在发生深刻复杂变化，不稳定、不确定、不安全因素显著增多。在这样的特殊背景下，中欧关系重要性尤为凸显。

刘鹤强调，贸易投资合作是中欧之间最紧密的利益纽带。中方愿与欧方积极拓展在经贸、绿色、数字、金融、科技等领域合作，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。今年7月第九次中欧经贸高层对话成功举行，在诸多领域达成重要共识，双方正在共同积极推动落实，力争抓住机会取得更多实实在在的成果。中欧投资协定历时7年完成谈判，成果来之不易，相信双方有足够的智慧找到继续推进的办法。

刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

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