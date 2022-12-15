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丹麦组成新联合政府

2022年12月15日20:44 | 来源：新华网
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　　新华社哥本哈根12月15日电（记者林晶）丹麦首相办公室15日发布公报说，经过6周跨党派谈判，丹麦社会民主党、自由党与温和党组成新联合政府。公报同时公布了23人的新内阁成员名单。

　　根据公报，社会民主党领导人弗雷泽里克森继续担任首相，自由党领导人雅各布·埃勒曼—延森任副首相兼国防大臣，温和党领导人、前首相拉尔斯·勒克·拉斯穆森任外交大臣。23名新内阁成员中，11人来自社民党，7人来自自由党，另有5人来自温和党。

　　弗雷泽里克森14日提交联合政府施政纲领，涉及促进就业、加速绿色转型、税收改革等内容。

　　丹麦上次议会选举于2019年6月5日举行。受2020年底丹麦“杀貂门”事件影响，同属中左联盟的激进党对弗雷泽里克森表示不满，并要求最迟在今年10月议会季开幕时宣布提前举行大选，否则将对其发起不信任投票。11月1日，丹麦提前进行议会选举，由社会民主党领导的中左联盟获胜。

　　2020年11月，由于丹麦出现多个养殖貂将变异新冠病毒传染给人的病例，丹麦政府决定宰杀全国养殖貂，随后大量养殖貂遭宰杀后掩埋在丹麦西部一处军事区域。附近居民担心，掩埋貂的土地可能污染饮用水源，带来潜在公共卫生风险。

(责编：崔译戈、刘慧)

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