人民网喀土穆12月15日电 （记者苏航）当地时间13日，中国赴南苏丹（朱巴）维和步兵营在南苏丹首都朱巴联合国特派团中国营地举行第八次指挥权交接仪式。这标志着中国第8批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营圆满完成为期一年的维和任务，第9批维和步兵营正式走上战位，开始履行维和使命。

仪式上，第8批维和步兵营营长丁鸿将营旗和指挥官印章交予第9批维和步兵营营长杨帆，完成指挥权交接。随后，两批维和官兵通过跟班培训、联合执勤、现地勘察、逐库点验等方式，对车辆装备、武器弹药、医药器械、后勤物资、外事关系等多项内容进行了交接，并围绕任务区当前安全形势和遂行任务的注意事项进行交流，确保各项任务无缝对接、全面展开。

营旗交接仪式现场。中国第9批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营供图

据了解，两批维和官兵均由中部战区陆军某集团军“铁军旅”为主体抽组，重点担负警戒巡逻、武装护卫、隔离冲突、解救撤离等维和任务。杨帆表示，第9批维和步兵营全体官兵必将以“严于国内、高于平时、强于外军”的作风，坚决履行好使命职责。

两批维和官兵进行哨位交接。中国第9批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营供图

根据计划安排，第8批维和步兵营第2梯队350人将于21日乘包机全部回国，第9批维和步兵营第2梯队350人同步抵达任务区。

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