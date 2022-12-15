新华社日内瓦12月14日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞14日表示，有望在明年某个时候可以宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件。

谭德塞当天在新闻发布会上宣布，2023年1月世卫组织紧急委员会将开会讨论新冠疫情不再构成紧急事件的判断标准。

2020年1月30日，世卫组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织依照《国际卫生条例》所能发布的最高级别警报。

谭德塞同时表示，新冠病毒并不会消失。他说，新冠病毒将继续存在，所有国家需要学会将其与其他呼吸道疾病一起管理，包括流感和呼吸道合胞病毒引发的疾病，它们目前也在许多国家密集传播。

谭德塞强调，新冠大流行给人们最重要的教训之一是，所有国家都需要加强公共卫生系统。此外，还需要大幅加强各国间合作。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安提醒，目前仍不清楚新冠病毒的所有特征，包括其未来将如何演变，而这种不确定性造成更多风险。他认为新冠病毒感染很可能仍将是一种全球性现象，感染人数因季节、地理位置、人口迁移等因素而时高时低。他表示，在世卫组织总干事宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”之前，还需要平衡考虑各种因素。

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