人民网伦敦12月15日电 （记者邢雪）最新一期《自然》增刊《2022年自然指数—生物医学科学》统计显示，美国、中国、英国、德国和日本是2015-2021年生物医学科学领域的前五强；2020年至2021年生物医学研究增长最快的五家机构中有四家来自中国。

根据自然指数，在生物医学方面领先的国家中，中国、英国、荷兰和以色列自2019年以来的相关科研文章份额持续增长。2021年生物医学领域的机构五强分别是哈佛大学、美国国立卫生研究院、斯坦福大学、德国马普学会和中国科学院。位居该指数排名前50的还有7家中国研究机构：北京大学（第24位）、浙江大学（第30位）、上海交通大学（第33位）、中山大学（第45位）、中国科学院大学（第46位）、复旦大学（第49位）和清华大学（第50位）。

该指数还评出了2020年至2021年生物医学研究增长最快的五家机构，北京大学、浙江大学、中山大学和复旦大学名列其中。哈佛大学和中国科学院在本国和国际科研合作方面表现最为突出。

自然指数主编西蒙·贝克说：“新冠疫情等全球健康挑战必然会推动生物医学科学的加速进步。科研界希望能继续利用这些进展，以应对世界所进一步面临的重大健康挑战，如日益增长的抗菌素耐药性威胁、人口老龄化以及可能出现的新疫情等。”

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