人民网开罗12月15日电 （记者黄培昭）13日，来自埃及各大高校中文系的50余名优秀学生代表走进埃中苏伊士经贸合作区巨石埃及玻璃纤维有限公司生产基地，深入了解中国建材巨石埃及，感受玻璃纤维生产制造魅力。

本次活动是汉语桥俱乐部开罗站主办的“学中文·走进中国企业”系列活动之一，参加活动的学生来自开罗大学、艾因夏姆斯大学、白德尔大学、卢克索大学等埃及高校。

参加活动的学生在工厂花园合影。汉语桥俱乐部开罗站供图

在巨石公司产品经理艾哈迈德的带领和讲解下，参加活动的学生们了解了巨石埃及成立与发展的历程，以及公司业务构成、生产基地的未来规划、玻璃纤维广泛的应用场景等。据介绍，巨石埃及成立于2012年1月，由中国巨石股份有限公司设立，总投资9.9亿美元。这是中国在海外建设的首条大型玻璃纤维生产线，对中国玻璃纤维工业的国际化具有重要意义。

学生们走进恒温恒湿的生产车间，向正在进行操作的埃及员工询问各种设备的功能用途。学生们对广阔的生产基地和机械自动化程度印象深刻，参观生产线让他们对玻璃纤维从原料到成品的生产过程有了直观认识。

企业优秀员工代表分享了自己的成长历程和工作心得。总经理助理萨勒曼表示，守时、严谨、一丝不苟的中国企业文化令他受益匪浅。优秀员工代表们鼓励学生们不仅要努力学好汉语，更要拓宽知识面，为毕业后参加工作做好准备。

企业优秀员工代表分享工作心得。汉语桥俱乐部开罗站供图

“学中文·走进中国企业”系列活动开展以来，帮助更多的埃及学生走进中企，近距离了解中国企业和中国技术，感受企业文化和工作氛围，深受埃及学生们的喜爱。

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