新华社尼科西亚12月15日电（记者郭明芳）塞浦路斯议长迪米特里乌14日在中国驻塞浦路斯大使馆举办的纪念中塞建立战略伙伴关系一周年和建交51周年招待会上表示，塞中关系取得新进展，全方位合作稳步推进。

迪米特里乌在致辞中表示，在两国元首领导下，塞中关系基础牢固、发展顺利。双方相互尊重、相互理解，两国人民友谊深厚、团结一致。尤其是建立战略伙伴关系一年来，塞中关系取得新进展，双边贸易额大幅增长，全方位合作稳步推进。塞方愿尽己所能促进欧中关系发展，推动双方为维护世界和平与稳定而共同努力。

中国驻塞浦路斯大使刘彦涛在致辞中表示，一年来，在两国元首的战略引领下，经过双方共同努力，中塞战略伙伴关系取得了“开门红”。双方捍卫了基于国际关系基本准则的共同原则，推进了基于平等互利、合作共赢精神的共同利益，加强了基于文明共赏、互学互鉴原则的人文交流。过去一年中塞战略伙伴关系取得的累累硕果是两国建交51年来友好合作的缩影。

当天还举行了中塞友好故事征集活动颁奖仪式，迪米特里乌和刘彦涛共同为获奖作者及机构颁奖。

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