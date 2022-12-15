新华社雅加达12月15日电（记者余谦梁 汪奥娜）中国驻印度尼西亚大使馆14日向雅万高铁部分沿线学校和清真寺捐赠物资，当地学校、清真寺代表及中印尼高铁合资公司、雅万高铁承包商联合体、中国企业等代表出席了交接仪式。

中国驻印尼大使陆慷14日在线上出席仪式时表示，雅万高铁是印尼人民的高铁，建成后将极大改善高铁沿线地区民众出行，促进当地经济社会发展。他同时感谢高铁沿线居民支持并配合项目建设，希望使馆捐赠的物资能改善学校和清真寺条件，让大家在更好的环境中学习、工作、生活。

参加捐赠仪式的学校和清真寺代表感谢中国驻印尼使馆、中国企业等对雅万高铁项目沿线居民的关心。他们表示，这些物资有助于改善学校教学和生活环境，解决他们的实际困难，雅万高铁将为他们提供更好的出行选择，将对印尼国家发展产生积极影响。

雅万高铁是印尼和东南亚的第一条高铁，连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，于2018年6月全面开工建设。这是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。项目建成后，雅加达和万隆之间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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