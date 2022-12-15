新华社耶路撒冷12月15日电 特写：人与海豚和谐共处——以色列“海豚礁”见闻

新华社记者王卓伦 张天朗

阳光照耀下，三只可爱的宽吻海豚不时跃出波光粼粼的海面，还会悄悄游到熟悉的人身旁，跃身轻轻献上一吻，然后再调皮地游开。

这是记者不久前在红海之滨的以色列城市埃拉特所见景象。人类与海豚亲昵互动并不稀奇，但通常发生在海洋馆等人为修建场所。在埃拉特这处叫作“海豚礁”的开放海域，独特之处是不喂食、不驯化、不表演，人为干预被最大程度减少。这里既成为海豚的自然栖息地，又可以让人们走近这种充满灵性的海洋生物，近距离观察了解其生活习性。

大量本地和外国游客慕名而来，他们或是站在海岸边稍高的木制栈台上，期待着海豚偶尔为之的空中翻腾，或是穿戴好浮潜装备在海中自由游弋，感受与海豚共享一片海域的乐趣。

据“海豚礁”海域管理机构工作人员阿达瓦特·加尔介绍，现有的三只宽吻海豚分别名为娜娜、露娜、尼基塔，均在附近的海域出生，最年长的娜娜已经27岁。它们的父母来自纬度较高的黑海海域，20世纪90年代初因科研原因被带到此地，从此在红海繁衍生息。

“海豚是对海水条件非常敏感的动物，当它们开始孕育后代时，说明已经很好地适应了新环境。”加尔说，正是从那一刻起，她和同事们意识到应该让新出生的海豚宝宝在非人为干预的环境中成长，用其天性和本能，尽情拥抱广阔的蓝色海洋。

在“海豚礁”一带的近岸海域出生，三只海豚逐渐把那里当作了自己的家。即使在父母相继离世后，它们仍很少远距离游开。作为社会性很强的动物，海豚在长年累月之中与人类建立起了牢固亲密的联系。但工作人员不会进行喂食、驯化等干预性活动，仅在栈桥上观察海豚的日常活动或下海互动，并在它们伤病时给予救助。

“我们从不限制海豚们的活动范围，并没有要求它们必须在这附近出没，但它们总在游向大海更深处时又回来，只在这附近捕食、嬉戏、打闹，因为这里是让它们最有安全感的地方。”加尔说。

记者看到，每当加尔在栈台上蹲下身去，不做任何指令，本在远处活动的海豚便轻轻游来，迫不及待将头部探出水面，轻轻亲吻着她的面庞。

“这是娜娜，我和她27年来从没有闹过不愉快，我们交流最多、关系最好。”加尔表示，正如朝夕相处的人之间会逐渐建立一种无形默契一样，人与海豚之间也一样——嗓音、动作、气息，都会是一种信号。

加尔举例说，一次她膝盖受伤，几个月没出现在“海豚礁”。再次下海时，娜娜敏锐地察觉到了她的身体不适，不停轻轻触碰她的膝盖，并且始终近距离陪伴在她身旁。

三只海豚的喜怒哀乐也时时牵动着加尔和同事们的心。“表面看来，海豚似乎总在保持微笑，只有经过很长时间的相处才能感知到它们的情绪变化，是爱、信任和了解，让这种感知力的形成水到渠成。”加尔说。

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