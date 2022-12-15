人民网东京12月15日电 （孙璐、叶习民）在中国的舞台上，活跃着一批来自日本的演员。他们以自己的方式，促进着中日两国之间的文化交流。如今，因各种原因，他们不得不暂时离开中国。但是，他们的心，依然惦念着中国的舞台。

小松拓也：与演艺圈结缘渴望讲述真实中国的追梦人

东京的一场中日跨境贸易活动中，小松拓也作为主持人忙忙碌碌。这个名字，或许如今很多人并不熟悉。但是，在会场上，偶然遇到他的粉丝，还是让双方都兴奋不已。

小松拓也作为主持人参加在东京举办的一场中日跨境贸易活动。视频截图

作为一名演员和歌手，小松在中国曾经活跃过一段时间。2007年，他参加东方卫视选秀娱乐节目《加油！好男儿》，在8万名参赛者中脱颖而出，成为闯入全国20强的唯一一名外国选手。

随着时光的流逝，当年的“好男儿”中绝大部分人逐渐淡出了人们的视线，小松也选择回到了日本继续发展。但是，他时刻惦念着中国，他没有忘记，中国国内还有一批粉丝仍然在关注着他。

小松的演艺生涯，可以说与中国有着不解之缘。17岁时，小松在涩谷街头被星探发掘，从而进入演艺圈。第二年，听从演艺公司社长的建议，小松前往台湾地区留学学习中文。

回忆起这段往事，小松流露出一丝感慨。他说，他的爸爸喜欢学习中国历史，而他的妈妈喜欢学习中文。不幸的是，妈妈在他14岁时意外去世，但妈妈学习中文的情形一直定格在他的脑海中。恰巧这位社长与小松妈妈同名，听了小松介绍这段往事之后，便建议他去学中文。也许，这是巧合，但仿佛又是命中注定，小松与中国结缘。

2007年，感到在演艺圈很难再有更大发展的小松，开始考虑退出演艺圈。但是，因为学习过中文的缘故，他觉得，应该去中国拼搏一次。恰好听说《加油！好男儿》在中国正火，而且外国人也可报名，他便抱着最后一搏的心态，参加了《加油！好男儿》。小松回忆说，在关键的一场比赛中，他发挥中文特长，用中日双语演唱了《灌篮高手》主题曲，引起了现场观众的共鸣，很多人跟着他一起唱起来。与中国观众热烈的互动，帮助他最终战胜了强劲的对手。

参加《加油！好男儿》大获成功之后，小松在中国的事业迎来了高峰，各种活动和广告的邀请接连不断，2008年，他与中国歌手结成组合出了专辑，2010年，在上海世博会期间，作为除了著名音乐人谷村新司以外，唯一一名日本歌手参加了开幕式，演唱了世博会主题曲。

然而，2012年，中日关系遭遇了突如其来的风波，小松在中国的事业也受到了影响，他不得不回到日本。但是，他对中国的热爱丝毫未变。回到日本后，他继续从事与中国相关的演艺工作，希望继续发挥中日桥梁的作用。

目前，小松虽然回到日本发展，但是他知道，在中国，仍然有一批粉丝在关注着他，让他魂牵梦绕，难以忘怀。至今，他的微博上还有23.5万名、抖音上还有10万名粉丝。他时刻不忘与这些粉丝分享他在日本的所见所闻，分享他的喜怒哀乐。

小松拓也在会场偶遇昔日的粉丝。视频截图

另一方面，回到日本后，小松感到日本媒体报道的中国与他切身体验到的中国，有着很大不同，因此，他认为有必要向日本传递一个他所见所感的真实中国。

2017年，小松自编自导自演了一部中日双语舞台剧《三年》，在日本和中国上海实现了公演。这部舞台剧讲述了一名日本男生和一名中国女生从邂逅到共同创业、从误解到产生爱情的故事。小松说，这是一部爱情剧，也寄托了他的心愿。舞台剧的开始，女生巧遇事业失败打算自杀的男生，帮助男生重新振作起来，这一情节表达了小松自身对于中国观众在事业上对他的拯救和帮助的感谢。另一方面，小松表示，男生和女生之间的感情波折，实质上也象征着中日之间的误解、矛盾和沟通，希望中日两国的民众都能够抛开成见，从不同的角度去理解对方国民，彼此之间能够消除误解，走到一起。

小松真诚地表示，他将把中日之间的文化传播作为今后工作的重点，更多地通过视频作品，把真实的中国传递给日本人，也把真实的日本传递给中国人，在中日交流方面做出努力，这是他今后的“梦”。

小川夏果：从演员到传播中日文化的制片人

东京的一间录音棚里，小川夏果正忙着与导演进行电影的后期制作。作为一名演员，她有着丰富的经验，而此次，她还同时以制片人的身份，参与到这部电影的制作中。

小川于2013年前后开始活跃于日本的演艺圈，陆续出演了《海滩1890》《信长协奏曲》《真田十勇士》等多部电影，《警视厅特别犯罪捜査本部》《十月十日的进化论》《刑警7人》等多部电视剧，以及多部舞台剧和广告。但是，2019年，正当事业蒸蒸日上之时，小川却做出了一个让家人和朋友都反对的决定，那就是去中国留学。

小川夏果作为演员活跃于日本的演艺圈。受访者供图

回顾当年决定去中国留学的理由，小川说，一个原因是她曾多次去中国旅行，中国的魅力吸引了她，另一个更重要的原因是，当时她出演了多部历史剧，而日本的历史文化与中国的历史文化息息相关，她感到，需要去中国学习，以便更加深入地理解中国。

2019年9月，小川进入北京电影学院留学。在这里，中国人的率直、热情，给她留下了深刻的印象。她感受到，虽然在历史认识等方面，两国民众仍然存在差异，但很多中国人其实是喜欢日本的，相反，有关中国的正面信息，却很难传递到日本。因此，她决心通过自己的作品，在中日之间架起交流的桥梁。

然而不幸的是，几个月后，新冠疫情暴发了，小川不得不离开中国，回到日本。

返回日本之后，小川并没有选择一处稳定的住所，而是一直辗转于各酒店。一方面，是拍摄工作需要她经常前往各地，更重要的另一方面，是她相信，很快就能够重返中国。然而，却没想到这一等就是3年时光。

在这3年里，她将中日文化交流作为自己的主要工作，积极投身其中。2020年，小川作为主持人，参加了将中日合作创作的动漫形象推广到日本的活动；2022年，她作为制片人赴北海道，拍摄了讲述关于中国稻米文化起源的纪录片。

小川夏果正在紧张地参与电影的后期制作。视频截图

如今，小川正与在北京电影学院学习导演艺术同样因疫情而不得不暂时回到日本的友人一起，制作一部讲述这位导演自身故事的电影。小川不仅作为演员出演这部电影，也尝试作为制片人参与其中。这部电影作为这名导演的毕业作品，正在紧张地进行最后的制作，将于不久后在北京电影学院上映，小川希望届时能够有机会再次前往北京。说到此时，她的眼中流露出一丝期待。

(责编：于洋、杨牧)