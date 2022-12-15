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最新动态： 俄方表示“新年休战”不在议程上 美方称将优先增强乌军防空能力

2022年12月15日15:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月15日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫14日表示，俄方未收到任何方面有关“新年休战”的提议，该问题不在议程上；同日，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比说，美方正制定新一轮对乌安全援助计划，将优先考虑增强乌军防空能力。

　　——佩斯科夫14日对记者表示，俄方没有收到任何方面有关“新年休战”的提议，该问题不在议事日程上。他同时强调，如果美方向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统，该系统将成为俄军合法打击目标。

　　——柯比14日在一场媒体吹风会上表示，美方目前不会证实媒体近日有关美国拟向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统的报道，但他同时说，美国政府正在制定新一轮对乌安全援助计划，鉴于当前形势，美方将优先考虑增强乌军防空能力。

　　——乌克兰总统办公室主任叶尔马克14日在社交媒体上发文说，乌俄再次交换被扣押人员，64名乌军获释，同时获释的还有一名“帮助”乌克兰的美国公民。柯比当天证实，一名被俄罗斯扣押的美国公民当天获释。

　　——法国总统马克龙13日宣布，当天在巴黎举行的“支持乌克兰国际大会”筹集超过10亿欧元资金。法国外长科隆纳说，资金将用于援助乌能源、水利部门及食品、卫生、交通等方面。

　　——俄总理米舒斯京13日表示，在面对外部压力时，俄政府为确保经济发展采取的措施已展现成效，俄预算保持稳定，关键部门和民众也能获得支持。当前国际形势依然紧张，俄经济仍需适应挑战，首要任务便是保持经济平衡，保障商品和服务供应。

　　——据今日俄罗斯通讯社报道，佩斯科夫13日说，如果不考虑乌克兰局势的新现实，就不可能在实现和平方面取得任何进展。他同时指出，俄军不可能在年底前撤兵。

　　——据乌克兰总统网站消息，七国集团领导人12日举行视频会议，乌总统泽连斯基应邀发表讲话，他呼吁七国集团在2023年继续对乌提供支持，并提议俄方考虑在圣诞节来临之际从乌领土撤军。（参与记者：刘恺、邓仙来、唐霁、黄河、李东旭）

(责编：贾文婷、燕勐)

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